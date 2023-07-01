Stefano Cugurra Buka Suara soal Aksi Mayoritas Pendukung Bali United yang Masih Boikot Datang ke Stadion

Bali United kalah ketika para suporter melakukan aksi boikot datang ke stadion (Foto: Twitter/baliutd)

STEFANO Cugurra buka suara soal aksi mayoritas pendukung Bali United yang masih boikot datang ke stadion. Kursi penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali masih banyak yang kosong ketika Bali United mengawali Liga 1 2023-2024.

Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/7/2023). Dalam laga ini, mereka kalah seiring dengan minimnya dukungan para suporter yang memboikot untuk datang ke stadion.

Harga tiket kandang Bali United naik pada musim ini. Kategori reguler yang biasanya Rp60 ribu menjadi Rp100 ribu, sedangkan VIP dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengetahui adanya aksi ini. Namun, dia tidak bisa memaksa agar para suporter datang ke stadion.

"Beberapa hari lalu sebelum pertandingan kami sudah tahu (terkait boikot suporter). Kami tidak bisa mengatur siapa yang ingin datang ke stadion dan yang tidak ingin datang ke stadion," ucap Stefano dalam konferensi pers, Sabtu (1/7/2023).

Pelatih yang akrab disapa Teco tersebut tidak terlalu mengetahui alasan suporter memboikot. Namun, hal itu sangat berpengaruh kepada performa tim yang minim mendapatkan dukungan.