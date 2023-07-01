Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Buka Suara soal Aksi Mayoritas Pendukung Bali United yang Masih Boikot Datang ke Stadion

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |23:11 WIB
Stefano Cugurra Buka Suara soal Aksi Mayoritas Pendukung Bali United yang Masih Boikot Datang ke Stadion
Bali United kalah ketika para suporter melakukan aksi boikot datang ke stadion (Foto: Twitter/baliutd)
A
A
A

STEFANO Cugurra buka suara soal aksi mayoritas pendukung Bali United yang masih boikot datang ke stadion. Kursi penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali masih banyak yang kosong ketika Bali United mengawali Liga 1 2023-2024.

Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/7/2023). Dalam laga ini, mereka kalah seiring dengan minimnya dukungan para suporter yang memboikot untuk datang ke stadion.

Bali United vs PSS Sleman

Harga tiket kandang Bali United naik pada musim ini. Kategori reguler yang biasanya Rp60 ribu menjadi Rp100 ribu, sedangkan VIP dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengetahui adanya aksi ini. Namun, dia tidak bisa memaksa agar para suporter datang ke stadion.

"Beberapa hari lalu sebelum pertandingan kami sudah tahu (terkait boikot suporter). Kami tidak bisa mengatur siapa yang ingin datang ke stadion dan yang tidak ingin datang ke stadion," ucap Stefano dalam konferensi pers, Sabtu (1/7/2023).

Pelatih yang akrab disapa Teco tersebut tidak terlalu mengetahui alasan suporter memboikot. Namun, hal itu sangat berpengaruh kepada performa tim yang minim mendapatkan dukungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632733/jay-idzes-pasang-badan-bela-erick-thohir-usai-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-bex.webp
Jay Idzes Pasang Badan Bela Erick Thohir usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement