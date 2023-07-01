Advertisement
Permintaan Maaf Stefano Cugurra Setelah Bali United Dipermalukan PSS Sleman 0-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |22:35 WIB
Permintaan Maaf Stefano Cugurra Setelah Bali United Dipermalukan PSS Sleman 0-1
Stefano Cugurra minta maaf setelah Bali United dikalahkan PSS Sleman 0-1 (Foto: PT LIB)
A
A
A

PERMINTAAN maaf Stefano Cugurra setelah Bali United dipermalukan PSS Sleman 0-1 akan dibahas di sini. Serdadu Tridatu – julukan Bali United – mengawali Liga 1 2023-2024 dengan buruk di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/7/2023).

Bertanding di depan pendukung sendiri, Bali United takluk karena gol Ricky Cawor pada menit ke-48. Meskipun punya banyak peluang, Bali United tetap tidak mampu membobol gawang Super Elang Jawa – julukan PSS.

Bali United vs PSS Sleman 

Stefano Cugurra alias Teco pun meminta maaf selaku pelatih Bali United. Dia merasa Bali United telah mengecewakan para suporter karena tak mampu memanfaatkan peluang dan bahwa para pemain telah melakukan banyak kesalahan.

"Kami ingin minta maaf kepada suporter yang datang hari ini. Kami banyak peluang tapi tak dapat gol," ucap Stefano Cugurra dalam konferensi pers, Sabtu (1/7/2023).

"Kami juga banyak melakukan kesalahan sendiri," ucapnya.

