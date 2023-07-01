Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi Persib Bandung di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Mauricio Souza Jamin Madura United Siap Tempur

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:37 WIB
Jelang Hadapi Persib Bandung di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Mauricio Souza Jamin Madura United Siap Tempur
Madura United kala berlatih. (Foto: Madura United)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, menatap laga kontra Persib Bandung dalam pekan pertama Liga 1 2023-2024. Dia memastikan para pemain Madura United sudah siap tempur.

Bahkan, Mauricio Souza memastikan timnya dalam kepercayaan diri yang tinggi saat ini. Tak ayal, dirinya menantikan laga kontra Persib yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 2 Juli 2023.

Mauricio Souza

Mauricio Souza pun mengaku antusias menghadapi pertandingan melawan Persib. Sebab, Liga 1 2023-2024 akan menjadi pengalaman pertamanya selama berkarier sebagai pelatih.

"Saya yakin kita sudah siap untuk menghadapi Persib," ujar Mauricio Souza di Stadion GBLA, Sabtu (1/7/2023).

"Saya tidak pernah ada di Indonesia dan Asia. Hanya sedikit yang saya ketahui soal Liga Indonesia. Kita lihat peluang untuk klub (Madura United) berprestasi di Liga," sambungnya.

"Saya percaya akan lebih baik ke depan, kalau sudah ada VAR di Indonesia, tentu dunia sepakbola akan lebih baik. Saya senang sekali untuk bisa tampil di sini, di Liga Indonesia," jelas Souza.

Halaman:
1 2
      
