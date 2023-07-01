Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Saling Balas Gol, Bajul Ijo Menang Tipis 3-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:10 WIB
Laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
HASIL Persis Solo vs Persebaya Surabaya di pekan pertama Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.

Laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (1/7/2023) malam WIB. Duel ini berjalan sengit sehingga kedua tim terus saling berbalas gol di sepanjang laga.

Persis Solo vs Persebaya Surabaya

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo yang jadi tuan rumah berhasil membuka laga denga apik. Merkea langsung menekan tim tamunya. Alexis Messidoro dan kolega terus menggempur gawang Persebaya. Tetapi sayang, usaha mereka belum membuahkan hasil manis.

Mendapati kondisi ini, Persebaya tak tinggal diam. Mereka juga berusaha membangun serangan, meskipun memanfaatkan serangan balik dalam upaya merepotkan pertahanan Persis.

Usaha Persebaya akhirnya berbuah gol. Pada menit ke-27, tim asuhan Aji Santoso berhasil unggul lebih dahulu lewat aksi Bruno Moreira yang cukup tenang mengeksekusi tendangan penanti. Persis tertinggal 0-1.

Persis mencoba mencetak gol balasan. Namun, sampai akhir babak pertama belum kunjung bisa mencetak gol balasan.

