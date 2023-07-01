Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Opening Ceremony Liga 1 2023-2024: Dibuka dengan Tarian Khas Bali hingga PSM Makassar Kembalikan Trofi ke PT LIB

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:47 WIB
Opening Ceremony Liga 1 2023-2024: Dibuka dengan Tarian Khas Bali hingga PSM Makassar Kembalikan Trofi ke PT LIB
Trofi Liga 1. (Foto: PT LIB)
A
A
A

BALI – Opening ceremony atau pesta pembukaan Liga 1 2023-2024 sudah digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/7/2023) sore WIB. Acara itu pun berlangsung semarak dengan menyuguhkan pementasan tarian khas Bali hingga momen sang juara bertahan, PSM Makassar, yang secara seremonial mengembalikan trofi ke PT LIB.

Ya, Liga 1 2023-2024 dimulai hari ini. Pembukaan Liga 1 pun akan menyuguhkan laga Bali United vs PSS Sleman.

Stadion Kapten I Wayan Dipta. Foto: Bali United

Sebelum laga Bali United vs PSS Sleman digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada hari ini pukul 15.00 WIB, ada upacara pembukaan. Acara itu diawali dengan penampilan tarian khas Pulau Dewata.

Para penari membawa bendera PSM Makassar yang merupakan juara Liga 1 2022-2023. Kemudian, penari lainnya pun turut membawa bendera 17 kontestan lain di Liga 1. Pementasan itu pun menandakan gelar juara Liga 1 yang dipegang PSM Makassar akan diperebutkan kembali.

Halaman:
1 2
      
