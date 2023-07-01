Ini Pesepakbola Thailand yang Santer Dirumorkan Jadi Pengisi Slot Pemain Asing Persija Jakarta

PESEPAKBOLA asal Thailand yang santer dirumorkan jadi pengisi slot pemain asing Asia Tenggara untuk Persija Jakarta menarik dikulik. Pasalnya, sosok pemain yang dimaksud perlahan terungkap. Dia adalah Phillip Roller.

Sebagaimana diketahui, regulasi baru mengizinkan setiap tim di Liga 1 untuk merekrut total 6 pemain asing, dengan rincian 5 pemain asing bebas dan 1 pemain asing dari Asia Tenggara.

Klub ibu kota, Persija Jakarta, menjadi salah satu tim yang belum memiliki pemain asing asal Asia Tenggara. Tercatat, pemain asing yang sudah bergabung bersama Persija saat ini adalah Ondrej Kudela, Ryo Matsumura, dan Marko Simic.

Dengan belum adanya pemain Asia Tenggara, Philip Roller yang berpaspor Thailand tentunya akan sesuai dengan kebutuhan Persija. Jika benar Roller akan bergabung dengan Persija Jakarta, ia nantinya akan bersaing dengan Ilham Rio Fahmi untuk meraih tempat utama di posisi bek kanan.

Philip Roller sendiri merupakan pemain yang lahir di Goppingen, Jerman, pada 10 Juni 1994. Melansir dari laman Transfermarkt, Sabtu (1/7/2023), Roller saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis bersama klub Liga Thailand, Port FC, per 1 Juni 2023.

Status tanpa klub dan darah keturunan Jerman inilah yang membuat Roller semakin santer dikaitkan akan segera merapat bersama Macan Kemayoran. Pasalnya, pelatih Persija saat ini, yakni Thomas Doll, diketahui berasal dari Jerman.

Dengan darah keturunan Jerman yang dimiliki, Roller tentunya juga akan dapat lebih mudah beradaptasi dengan tim. Dia dinilai bisa beradaptasi dengan skema yang diterapkan Thomas Doll.

Philip Roller bukanlah sosok pemain sembarangan. Roller sejak kecil kental bermain di Eropa. Dirinya menimba ilmu di FC Eislingen di Jerman, sebelum akhirnya bergabung bersama SSV Ulm 1846 Yo dan promosi ke tim U-17.