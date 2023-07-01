Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Pesepakbola Thailand yang Santer Dirumorkan Jadi Pengisi Slot Pemain Asing Persija Jakarta

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:13 WIB
Ini Pesepakbola Thailand yang Santer Dirumorkan Jadi Pengisi Slot Pemain Asing Persija Jakarta
Philip Roller ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@philip_roller33)
A
A
A

PESEPAKBOLA asal Thailand yang santer dirumorkan jadi pengisi slot pemain asing Asia Tenggara untuk Persija Jakarta menarik dikulik. Pasalnya, sosok pemain yang dimaksud perlahan terungkap. Dia adalah Phillip Roller.

Sebagaimana diketahui, regulasi baru mengizinkan setiap tim di Liga 1 untuk merekrut total 6 pemain asing, dengan rincian 5 pemain asing bebas dan 1 pemain asing dari Asia Tenggara.

Philip Roller

Klub ibu kota, Persija Jakarta, menjadi salah satu tim yang belum memiliki pemain asing asal Asia Tenggara. Tercatat, pemain asing yang sudah bergabung bersama Persija saat ini adalah Ondrej Kudela, Ryo Matsumura, dan Marko Simic.

Dengan belum adanya pemain Asia Tenggara, Philip Roller yang berpaspor Thailand tentunya akan sesuai dengan kebutuhan Persija. Jika benar Roller akan bergabung dengan Persija Jakarta, ia nantinya akan bersaing dengan Ilham Rio Fahmi untuk meraih tempat utama di posisi bek kanan.

Philip Roller sendiri merupakan pemain yang lahir di Goppingen, Jerman, pada 10 Juni 1994. Melansir dari laman Transfermarkt, Sabtu (1/7/2023), Roller saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis bersama klub Liga Thailand, Port FC, per 1 Juni 2023.

Status tanpa klub dan darah keturunan Jerman inilah yang membuat Roller semakin santer dikaitkan akan segera merapat bersama Macan Kemayoran. Pasalnya, pelatih Persija saat ini, yakni Thomas Doll, diketahui berasal dari Jerman.

Dengan darah keturunan Jerman yang dimiliki, Roller tentunya juga akan dapat lebih mudah beradaptasi dengan tim. Dia dinilai bisa beradaptasi dengan skema yang diterapkan Thomas Doll.

Philip Roller bukanlah sosok pemain sembarangan. Roller sejak kecil kental bermain di Eropa. Dirinya menimba ilmu di FC Eislingen di Jerman, sebelum akhirnya bergabung bersama SSV Ulm 1846 Yo dan promosi ke tim U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632393/klub-basket-hangtuah-jakarta-resmi-dipimpin-harryadin-mahardika-gzc.webp
Klub Basket Hangtuah Jakarta Resmi Dipimpin Harryadin Mahardika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/31/timnas_esports_indonesia_menjadi_juara_piala_dunia.jpg
SEA Games Thailand 2025: Tim E-Sports Indonesia Bidik 2 Emas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement