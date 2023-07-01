Jelang Persib Bandung vs Madura United, Luis Milla Akui Tak Sabar

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Luis Milla antusias menyambut laga perdana Liga 1 2023-2024. Pasalnya ia percaya bahwa peluang timnya untuk menjadi juara cukup besar di musim ini, karena itu ia sangat ingin membuktikannya dengan mengawali kemenangan atas Madura United.

Memiliki start yang baik tentu dibutuhkan untuk menambah rasa percaya diri para pemain. Karena itu, besar harapan Millan Persib dapat mengalahkan Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Apil (GBLA), pada Minggu 2 Sabtu 2023 besok.

"Kami antusias untuk memulai musim dan bagi saya dan bagi klub, ini adalah musim yang punya banyak kemungkinan," ungkap Luis Milla di Stadion GBLA, Sabtu (1/7/2023).

Pelatih asal Spanyol ini merasa sudah membangun tim yang sangat bagus. Bahkan ia ingin merasa ingin dekat dengan Bobotoh.

"Orang-orang hadir ke stadion untuk mendukung tim dan saya harap tidak ada masalah dengan orang-orang yang datang ke stadion. Orang-orang datang ke stadion untuk menonton Persib, menikmati tim dan permainan kami. Kami harap bisa memenangi laga, dan itu akan sempurna, itu rencana saya besok," sambung Milla.

"Dan saya harap besok mereka yang datang ke stadion tidak memiliki masalah apapun dan setelah laga mereka bisa menikmati kemenangan dari pertandingan ini," harapnya.

Terkait mengenai kekuatan Madura United, Luis Milla mengaku sudah mengantonginya. Menurutnya, tim berjulukan Sapeh Kerab itu sudah melakukan banyak perubahan.