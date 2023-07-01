5 Calon Kuat Juara Liga 1 2023-2024, Nomor 1 sang Juara Bertahan

ADA 5 calon kuat juara Liga 1 2023-2024 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Liga 1 2023-2024 akan resmi bergulir pada hari ini, Sabtu (1/7/2023).

Dari 18 tim yang berpartisipasi dalam meramaikan Liga 1 2023-2024, terdapat lima klub yang dijagokan untuk menjadi juara. Kelima itu masuk ke dalam kandidat kuat karena berbagai alasan.

Penyebab utamanya karena permainan mereka di musim 2022-2023 lalu. Diprediksi posisi lima besar musim lalu akan kembali tampil gahar di Liga 1 2023-2024, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara Liga 1 2023-2024:



5. Borneo FC





Borneo FC finis di posisi empat di Liga 1 2022-2023. Hal itu membuktikan bahwa Borneo FC bukanlah kuda hitam lagi karena kini mereka dapat bersaing di papan atas klasemen Liga 1.

Untuk menyambut Liga 1 2023-2024, tim berjuluk Pesut Etam itu mendatangkan sejumlah pemain bintang. Seperti kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, lalu Jelle Goselink (striker), Leo Lelis (bek tengah), Silverio (bek tengah), dan Win Naing Tun (striker).

Tentunya dalam hal mencetak gol, Borneo masih akan mengandalkan pemain bintang mereka, Matheus Pato.

4. Bali United





Liga 1 2022-2023 menjadi salah satu musim yang ingin dilupakan Bali United. Sebab tim berjuluk Serdadu Tridatu itu hanya bisa finis di posisi kelima saja.

Kendati demikian, Bali United tetaplah tim kuat yang memiliki kans besar untuk juara di Liga 1 2023-2024. Terlebih saat ini Bali United masih memiliki sejumlah pemain kunci, seperti Brwa Nouri, Eber Bessa, Privat Mbarga, dan Ilija Spasojevic.

Untuk bursa transfer, Bali United terlihat masih adem ayem. Mereka tercatat baru mendatangkan Taufik Hidayat dan Tegar Infantrie.