Resmi! Inter Milan Datangkan Marcus Thuram, Jadi Pengganti Romelu Lukaku

INTER Milan resmi mendatangkan Marcus Thuram. Thuram akan menjadi pengganti Romelu Lukaku yang sudah pulang kembali ke Chelsea usai masa pinjamannya habis bersama Inter Milan.

Thuram bergabung ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Pasalnya, kontraknya sudah habis bersama Borussia Monchengladbach. Inter mengumumkan resmi kedatangan Thuram pada Sabtu (1/7/2023).

“Penyerang, yang lahir pada 1997, bergabung dengan Nerazzurri setelah empat musim bersama Borussia Monchengladbach,” tulis laman resmi Inter Milan, dikutip pada Sabtu (1/7/2023).

Menurut laporan jurnalis sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Thuram akan mendapat kontrak panjang bersama Inter Milan. Putra dari legenda Tim Nasional (Timnas) Prancis, Lilian Thuram, itu akan berseragam Inter Milan lima musim ke depan.

Dengan demikian, Thuram akan menjadi tandem bagi penyerang lain Inter Milan. Setelah kembalinya Romelu Lukaku ke Chelsea, Nerazzurri kini memiliki total tujuh penyerang tengah murni termasuk Thuram.