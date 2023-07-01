Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! Inter Milan Datangkan Marcus Thuram, Jadi Pengganti Romelu Lukaku

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:22 WIB
Resmi! Inter Milan Datangkan Marcus Thuram, Jadi Pengganti Romelu Lukaku
Marcus Thuram resmi gabung Inter Milan. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

INTER Milan resmi mendatangkan Marcus Thuram. Thuram akan menjadi pengganti Romelu Lukaku yang sudah pulang kembali ke Chelsea usai masa pinjamannya habis bersama Inter Milan.

Thuram bergabung ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Pasalnya, kontraknya sudah habis bersama Borussia Monchengladbach. Inter mengumumkan resmi kedatangan Thuram pada Sabtu (1/7/2023).

Marcus Thuram

“Penyerang, yang lahir pada 1997, bergabung dengan Nerazzurri setelah empat musim bersama Borussia Monchengladbach,” tulis laman resmi Inter Milan, dikutip pada Sabtu (1/7/2023).

Menurut laporan jurnalis sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Thuram akan mendapat kontrak panjang bersama Inter Milan. Putra dari legenda Tim Nasional (Timnas) Prancis, Lilian Thuram, itu akan berseragam Inter Milan lima musim ke depan.

Dengan demikian, Thuram akan menjadi tandem bagi penyerang lain Inter Milan. Setelah kembalinya Romelu Lukaku ke Chelsea, Nerazzurri kini memiliki total tujuh penyerang tengah murni termasuk Thuram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632657/daftar-negara-asia-yang-lolos-piala-dunia-2026-uzbekistan-dan-yordania-jadi-debutan-axb.webp
Daftar Negara Asia yang Lolos Piala Dunia 2026: Uzbekistan dan Yordania Jadi Debutan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/jordi_amat_rizky_ridho.jpg
Pesan Pelatih Persija kepada Rizky Ridho dan Jordi Amat usai Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement