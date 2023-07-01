Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Timothy Weah, Anak Legenda AC Milan Resmi Gabung Juventus

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:15 WIB
Timothy Weah, Anak Legenda AC Milan Resmi Gabung Juventus
Timothy Weah resmi gabung Juventus (Foto: Juventus)
A
A
A

TIMOTHY Weah, anak legenda AC Milan resmi gabung Juventus. Putra dari striker legendaris AC Milan, George Weah, tersebut menandatangani kontrak jangka panjang dengan Bianconeri – julukan Juventus.

“Timothy Weah resmi menjadi pemain Juventus. Pemain asal Amerika itu tiba dengan kesepakatan permanen dari Lille,” tulis pernyataan resmi Juventus dalam laman resminya, dikutip pada Sabtu (1/7/2023).

Timothy Weah

Ini menjadi kesempatan perdana bagi Weah untuk bermain di kancah sepakbola Italia. Sebelumnya, dia telah bermain di sepakbola Prancis hingga Skotlandia.

Weah tercatat pernah bermain untuk Paris Saint-Germain (PSG), Celtic, hingga LOSC Lille. Pada usianya yang baru menginjak 23 tahun, Weah sudah mengoleksi tiga gelar Liga Prancis, satu gelar Liga Skotlandia, dua gelar Piala Super Prancis, satu trofi Piala Skotlandia, dan dua Piala Concacaf Nations League.

Setelah empat musim di Lille, Weah berhasil mengukir delapan gol dan delapan assist dari 107 pertandingan. Juventus pun kepincut untuk merekrut pemain kelahiran New York, Amerika Serikat tersebut untuk.

Halaman:
1 2
      
