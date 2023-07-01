Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Main, Ipswich Town Menang Telak 6-0 di Laga Uji Coba

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |23:35 WIB
Elkan Baggott Main, Ipswich Town Menang Telak 6-0 di Laga Uji Coba
Elkan Baggott (belakang) bermain untuk Ipswich Town di laga uji coba pramusim (Foto: Ipswich Town)
ELKAN Baggott main, Ipswich Town menang telak 6-0 di laga pramusim. Tim kasta kedua Liga Inggris tersebut menghadapi Felixtowe & Walton United pada Sabtu (1/7/2023) malam ini WIB.

Ipswich Town mempersiapkan diri untuk tampil di kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship, pada musim 2023-2024 ini. Elkan Baggott kembali ke Ipswich setelah melewati dua masa peminjaman bersama Gillingham dan Cheltenham Town pada musim lalu.

Ipswich Town

Ipswich bermain menggunakan seragam kandangnya di AGL Arena untuk pertama kalinya pada musim ini. Pelatih Kieran McKenna menempatkan dua tim yang berbeda pada masing-masing babak di laga ini.

Baggott turun di babak kedua dalam laga tersebut. Gol-gol Ipswich dilesakkan oleh Sone Aluko (dua gol), Kyle Edwards, Kayden Jackson, dan Panutche Camara.

Ini menjadi modal baik bagi Elkan Baggott yang berpotensi ambil bagian dalam skuad Ipswich Town pada musim baru ini. Terlebih, dia ikut berkontribusi dalam keberhasilan tim menjaga gawang bersih dari kebobolan alias clean sheet.

Halaman:
1 2
      
