Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain Premier League yang Tukar Baju dengan Elkan Baggott, Nomor 1 Bintang Korea Selatan!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:51 WIB
2 Pemain Premier League yang Tukar Baju dengan Elkan Baggott, Nomor 1 Bintang Korea Selatan!
Elkan Baggott pernah bertukar jersey dengan dua pemain Premier League (Foto: Instagram/ipswichtown)
A
A
A

SEBANYAK dua pemain Premier League yang tukar baju dengan Elkan Baggott akan dibahas di sini. Selain bersama Cristian Romero, Elkan Baggott juga pernah bertukar jersey dengan seorang pemain bintang Korea Selatan yang membela Wolverhampton Wanderers, Hwang Hee-chan.

Elkan Baggott merupakan bek andalan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Inggris-Indonesia itu berkarier di Inggris pada saat ini bersama Ipswich Town.

Elkan Baggott

Elkan Baggott baru pulang ke Ipswich pada bursa transfer musim panas ini setelah melalui masa pinjaman bersama dua klub berbeda. Dia menghabiskan paruh pertama musim dengan Gillingham FC dan kemudian Cheltenham Town.

Belakangan, Elkan Baggott menjadi perbincangan karena penampilannya di laga FIFA Matchday Juni 2023 antara Indonesia dan Argentina. Di akhir pertandingan itu, Cristian Romero meminta jerseynya.

Berikut 2 Pemain Premier League yang Tukar Baju dengan Elkan Baggott

2. Cristian Romero

Cristian Romero

Cristian Romero meminta jersey Elkan Baggott setelah pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina. Sejatinya, Elkan Baggott lebih dulu yang meminta jersey Romero. Namun, bek Tottenham Hotspur itu secara mengejutkan juga meminta jersey Elkan.

Hal itu sempat membuat Elkan Baggott kaget karena pemain bintang Premier League seperti Romero meminta jerseynya. Romero sendiri mencetak sebuah gol dalam laga itu melalui tandukannya.

Elkan Baggott

Namun, Argentina cukup kewalahan menembus pertahanan Timnas Indonesia yang diperkuat Elkan Baggott. Dua gol yang bersarang di gawang Ernando Ari hanya tercipta melalui tendangan roket Leandro Paredes dan tandukan Cristian Romero dalam situasi sepak pojok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176957/timur_kapadze_diajak_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-Hg3k_large.jpg
Timur Kapadze Cocok Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176948/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_bela_erick_thohir_dari_serangan_netizen_jayidzes-0zbX_large.jpg
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bela Erick Thohir dan Tim dari Serangan Netizen: Mereka Telah Memberikan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176933/timnas_indonesia_berpotensi_menghadapi_argentina_di_november_2025_okezone-k5EV_large.jpg
Laga Timnas Indonesia vs Argentina Digelar pada November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176912/timnas_arab_saudi_diprediksi_gagal_unjuk_gigi_di_piaal_dunia_2026_saudinten-F3J6_large.jpg
Pernah Hina Indonesia, Eks Pemain PSM Makassar asal Belanda Ragu Arab Saudi Unjuk Gigi di Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632673/priska-nugroho-tembus-perempat-final-jinan-open-usai-sikat-unggulan-8-pvv.webp
Priska Nugroho Tembus Perempat Final Jinan Open usai Sikat Unggulan 8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/tim_asdep_olahraga_elit_kemenpora_meninjau_langsun.jpg
Kemenpora Tinjau Pelatnas Biliar Indonesia, Target Emas SEA Games 2025 di Depan Mata
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement