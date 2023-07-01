2 Pemain Premier League yang Tukar Baju dengan Elkan Baggott, Nomor 1 Bintang Korea Selatan!

Elkan Baggott pernah bertukar jersey dengan dua pemain Premier League (Foto: Instagram/ipswichtown)

SEBANYAK dua pemain Premier League yang tukar baju dengan Elkan Baggott akan dibahas di sini. Selain bersama Cristian Romero, Elkan Baggott juga pernah bertukar jersey dengan seorang pemain bintang Korea Selatan yang membela Wolverhampton Wanderers, Hwang Hee-chan.

Elkan Baggott merupakan bek andalan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Inggris-Indonesia itu berkarier di Inggris pada saat ini bersama Ipswich Town.

Elkan Baggott baru pulang ke Ipswich pada bursa transfer musim panas ini setelah melalui masa pinjaman bersama dua klub berbeda. Dia menghabiskan paruh pertama musim dengan Gillingham FC dan kemudian Cheltenham Town.

Belakangan, Elkan Baggott menjadi perbincangan karena penampilannya di laga FIFA Matchday Juni 2023 antara Indonesia dan Argentina. Di akhir pertandingan itu, Cristian Romero meminta jerseynya.

Berikut 2 Pemain Premier League yang Tukar Baju dengan Elkan Baggott

2. Cristian Romero





Cristian Romero meminta jersey Elkan Baggott setelah pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina. Sejatinya, Elkan Baggott lebih dulu yang meminta jersey Romero. Namun, bek Tottenham Hotspur itu secara mengejutkan juga meminta jersey Elkan.

Hal itu sempat membuat Elkan Baggott kaget karena pemain bintang Premier League seperti Romero meminta jerseynya. Romero sendiri mencetak sebuah gol dalam laga itu melalui tandukannya.

Namun, Argentina cukup kewalahan menembus pertahanan Timnas Indonesia yang diperkuat Elkan Baggott. Dua gol yang bersarang di gawang Ernando Ari hanya tercipta melalui tendangan roket Leandro Paredes dan tandukan Cristian Romero dalam situasi sepak pojok.