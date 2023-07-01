Masa Peminjaman Berakhir, Manchester United Resmi Lepas Marcel Sabitzer dan Wout Weghorst

MANCHESTER – Dua pemain pinjaman Manchester United, Marcel Sabitzer dan Wout Weghorst dipastikan tak dipermanenkan oleh tim asuhan Erik Ten Hag tersebut. Alhasil, Sabitzer dan Weghorst pun dikembalikan Man United ke tim mereka masing-masing.

Sabitzer dikembalikan ke Bayern Munich, sementara Weghorst dipulangkan ke Burnley. Kedua pesepakbola tersebut pun merupakan pemain yang dipinjam Setan Merah pada musim dingin 2023 lalu.

Ya, kubu Setan Merah sudah mengonfirmasi kabar tersebut melalui situs resmi klub. Dalam artikelnya, Man United menjelaskan secara rinci siapa saja yang masa pinjamannya telah berakhir.

Termasuk Sabitzer dan Weghorst, yang kita ketahui dipinjam saat bursa transfer musim dingin lalu atau tepatnya pada Januari 2023. Kini, Man United telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrak mereka dan mengembalikannya ke timnya masing-masing.

“Marcel Sabitzer dan Wout Weghorst masing-masing akan kembali ke Bayern Munchen dan Burnley” tulis Man United dalam situs resminya, Sabtu (1/7/2023).

Man United pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sabitzer dan Weghorst. Sebab, kedua pemain ini memiliki andil yang cukup besar dalam membawa Setan Merah finis posisi tiga di Liga Inggris musim lalu dan menjuarai Piala Liga Inggris.