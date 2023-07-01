Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Tanda Tangan Dominik Szoboszlai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |06:25 WIB
Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Tanda Tangan Dominik Szoboszlai
Pemain RB Leipzig, Dominik Szoboszlai diisukan akan segera bergabung dengan Liverpool. (Foto: Instagram/szoboszlaidominik)
A
A
A

LIVERPOOL Liverpool dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan pemain RB Leipzig, Dominik Szoboszlai. Sebab Liverpool sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Szoboszlai dan akan membeli gelandang berusia 22 tahun tersebut dengan membayar klausul lepas.

Upaya Liverpool untuk memperkuat skuadnya jelang menghadapi musim 2023-2024 terus berlangsung. Tampaknya fokus utama sang pelatih, Jurgen Klopp adalah memperkuat lini tengah di awal bursa transfer musim panas 2023 ini.

Sebab setelah mendatangkan gelandang, Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion, kini Klopp dikabarkan tertarik memboyong Szoboszlai ke Anfield. Tak main-main, The Reds bahkan rela menebus klausul lepas pemain berpaspor Hungaria tersebut.

Menurut laporan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, saat ini Liverpool sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan Szoboszlai. Pemain berusia 22 tahun tersebut pun akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat ini.

Dominik Szoboszlai

Tentunya RB Leipzig tidak bisa berbuat apa-apa mengingat Liverpool memilih untuk langsung menebus Szoboszlai dengan membayar klausul lepas. Menurut Romano, harga klausul lepas yang harus dibayarkan The Reds sebesar 70 juta euro atau sekira Rp1,1 triliun.

“BREAKING: Dominik Szoboszlai ke Liverpool, ini dia! Perlu diketahui RB Leipzig kini diinformasikan bahwa Liverpool telah memicu klausul pelepasan (Szoboszlai),” bunyi pernyataan Romao di twitter pribadinya, @FabrizioRomano, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632203/lolos-ke-piala-dunia-2026-penduduk-cape-verde-tak-lebih-dari-setengah-warga-bekasi-zyg.webp
Lolos ke Piala Dunia 2026, Penduduk Cape Verde Tak Lebih dari Setengah Warga Bekasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/08/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Buka-bukaan Soal Skandal Masuk Penjara Wanita
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement