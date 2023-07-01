Liverpool Selangkah Lagi Dapatkan Tanda Tangan Dominik Szoboszlai

LIVERPOOL – Liverpool dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan pemain RB Leipzig, Dominik Szoboszlai. Sebab Liverpool sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Szoboszlai dan akan membeli gelandang berusia 22 tahun tersebut dengan membayar klausul lepas.

Upaya Liverpool untuk memperkuat skuadnya jelang menghadapi musim 2023-2024 terus berlangsung. Tampaknya fokus utama sang pelatih, Jurgen Klopp adalah memperkuat lini tengah di awal bursa transfer musim panas 2023 ini.

Sebab setelah mendatangkan gelandang, Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion, kini Klopp dikabarkan tertarik memboyong Szoboszlai ke Anfield. Tak main-main, The Reds bahkan rela menebus klausul lepas pemain berpaspor Hungaria tersebut.

Menurut laporan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, saat ini Liverpool sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan Szoboszlai. Pemain berusia 22 tahun tersebut pun akan segera menjalani tes medis dalam waktu dekat ini.

Tentunya RB Leipzig tidak bisa berbuat apa-apa mengingat Liverpool memilih untuk langsung menebus Szoboszlai dengan membayar klausul lepas. Menurut Romano, harga klausul lepas yang harus dibayarkan The Reds sebesar 70 juta euro atau sekira Rp1,1 triliun.

“BREAKING: Dominik Szoboszlai ke Liverpool, ini dia! Perlu diketahui RB Leipzig kini diinformasikan bahwa Liverpool telah memicu klausul pelepasan (Szoboszlai),” bunyi pernyataan Romao di twitter pribadinya, @FabrizioRomano, Sabtu (1/7/2023).