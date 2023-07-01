5 Calon Top Skor Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Bomber Manchester City!

5 calon top skor Liga Champions 2023-2024 akan diulas Okezone. Sebab, sejumlah pemain bintang dunia siap membawa timnya berjaya musim depan.

Pada Liga Champions musim depan, dua megabintang dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dipastikan takkan ambil bagian. Sebab, keduanya tak berkarier di Eropa.

Messi yang kontraknya habis bersama Paris Saint-Germain (PSG) pada akhir musim 2022-2023 memutuskan tak memperpanjang masa baktinya di sana. Dia hijrah ke klub Amerika Serikat, Inter Miami. Sementara itu, Cristiano Ronaldo sudah hijrah ke klub Arab Saudi, Al Nassr, sejak akhir 2022.

Meski begitu, ajang Liga Champions dipastikan tetap berjalan seru karena kehadiran sederet pemain bintang. Beberapa bahkan diyakini bisa mencetak banyak gol hingga jadi top skor. Siapa saja? Berikut 5 calon top skor Liga Champions 2023-2024.

5. Victor Osimhen





Salah satu calon top skor Liga Champions 2023-2024 adalah Victor Osimhen. Dia tampil ciamik bersama Napoli pada musim lalu.

Victor Osimhen total mencetak 26 gol di Liga Italia 2022-2023 sehingga membawanya menjadi top skor. Bukan hanya menorehkan catatan manis secara pribadi, aksi gacor Victor Osimhen juga membawa Napoli keluar sebagai juara Liga Italia pada musim lalu.

Victor Osimhen pun diyakini akan melanjutkan kinerja apiknya ke musim depan. Sebab, dia tentunya berambisi membawa Napoli merebut banyak gelar juara.

4. Robert Lewandowski





Kemudian, ada nama Robert Lewandowski. Dia tentunya bertekad tampil menggila bersama Barcelona pada musim 2023-2024 demi merebut banyak gelar juara.

Musim lalu, Robert Lewandowski pun sukses tampil gacor. Striker asal Polandia itu total membukukan 33 gol dan 8 assist dari 46 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Barcelona.

Kinerja apik Robert Lewandowski pun turut membantu Barcelona juara Liga Spanyol musim lalu. Tentunya, eks bomber Bayern Munich itu siap tampil lebih apik lagi di musim depan untuk membawa Barcelona berjaya, termasuk di pentas Liga Champions.