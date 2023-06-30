Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cari Berlian Tersembunyi, Bima Sakti Gelar Seleksi Pemain di 9 Kota untuk Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:07 WIB
Cari Berlian Tersembunyi, Bima Sakti Gelar Seleksi Pemain di 9 Kota untuk Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti gelar seleksi di sembilan kota/Foto: PSSI
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, akan menggelar seleksi pemain di sembilan kota untuk melengkapi skuad jelang Piala Dunia U-17 2023. Ia yakin seleksi tersebut akan membuahkan hasil.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 dipastikan akan mentas di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen itu akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang.

 Bima sakti

Bima yang ditunjuk sebagai pelatih beberapa waktu lalu langsung gerak cepat untuk mempersiapkan tim. Selain akan melangsungkan pemusatan latihan (TC), Bima juga akan menyeleksi pemain dari sembilan kota.

Belum diketahui kota mana saja yang akan disambangi Timnas Indonesia U-17. Bima menjelaskan, seleksi akan tetap berjalan sembari Timnas Indonesia U-17 melangsungkan pemusatan latihan pada periode Juli-Agustus.

 BACA JUGA:

"Kami rencana ada TC di bulan Juli dan Agustus, itu ada TC. Makanya kita mau panggil pemain diaspora (keturunan) itu pas kita TC nanti, sekalian kita melihat mereka kan, kemudian untuk seleksi di sembilan kota nanti tetap jalan. Saya juga tetap memantau, kalau memang saya perlu datang, saya akan datang," kata Bima dalam sambungan telepon selular kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (30/6/2023).

Lebih lanjut, Bima meyakini seleksi tersebut akan memunculkan pemain lokal yang berbakat. Untuk itu, pelatih berusia 47 tahun tersebut meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik dalam seleksi nanti.

Halaman:
1 2
      
