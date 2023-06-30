Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pamer Debutnya di Timnas Indonesia, Shayne Pattynama Ungkap Momen Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Paling Bikin Merinding

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:34 WIB
Pamer Debutnya di Timnas Indonesia, Shayne Pattynama Ungkap Momen Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Paling Bikin Merinding
Momen Shayne Pattynama menyanyikan lagu Indonesia Raya/Foto: Instagram
A
A
A

SHAYNE Pattynama, menceritakan kebahagiaannya saat menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia dalam laga melawan Argentina. Pemain naturalisasi itu mengenang momen istimewa saat dirinya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dia yang diturunkan Shin Tae-yong sejak menit pertama tentu berkesempatan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum laga dimulai. Gemuruh penonton saat menyanyikan lagu Indonesia Raya memberi kesan tersebdiri baginya.

"Saya memulai dari awal pertandingan, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang."

"Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, sangat istimewa."

 BACA JUGA:

"Perasaan yang Anda rasakan saat berada di lapangan sungguh tak terlukiskan," kata Shayne Pattynama dilansir dari laman Voetbalzone, Jumat (30/6/2023).

Debut Pattynama semakin berkesan lantaran tim yang dilawannya adalah peringkat satu dunia. Tim yang berhasil mengalahkan negara-negara hebat lainnya di ajak Piala Dunia 2022.

"Para pendukung sangat antusias, juga karena tentu saja kami melawan sang juara dunia, Argentina. Meskipun Lionel Messi dan Ángel Di María absen dalam pertandingan," ujarnya.

Telusuri berita bola lainnya
