Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Negara yang Kena Kutukan Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Nomor 1 Tak Terduga

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:00 WIB
7 Negara yang Kena Kutukan Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Nomor 1 Tak Terduga
Trofi Piala Dunia U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

SEBANYAK tujuh negara yang kena kutukan tuan rumah Piala Dunia U-17 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah fakta yang tak terduga karena merupakan negara kuat dari Eropa.

Indonesia akan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17 berhak untuk tampil sebagai tuan rumah.

Timnas Indonesia U-17

Sebelum mengikuti ajang yang bakal digelar pada November-Desember 2023 mendatang, ada baiknya menengok kepada sejarah turnamen ini. Nyatanya, banyak negara tuan rumah yang terkena kutukan.

Berikut 7 Negara yang Kena Kutukan Tuan Rumah Piala Dunia U-17

7. Korea Selatan

Timnas Korea Selatan U-17

Korea Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada 2007 silam. Namun, negeri asal Shin Tae-yong ini hanya mampu finis ketiga di klasemen akhir Grup A usai menang sekali dan kalah dua kali. Mereka pun gagal lolos ke babak berikutnya.

6. Trinidad & Tobago

Timnas Trinidad dan Tobago

Piala Dunia U-17 2001 digelar di Trinidad & Tobago. Berada dalam satu grup dengan Brasil, Australia, dan Kroasia, Trinidad & Tobago selalu kalah hingga mengakhiri Grup A di posisi buncit.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/51/3142169/timnas_indonesia_u_17_butuh_dukungan_dan_doa_dari_semua_elemen_jelang_piala_dunia_u_17_2025-2LH6_large.jpg
Diundi Masuk Grup H di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Butuh Dukungan dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/51/3142061/erick_thohir_menyambut_baik_timnas_indonesia_u_17_satu_grup_dengan_timnas_brasil_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025-XuMW_large.jpeg
Timnas Indonesia U-17 Segrup dengan Brasil di Piala Dunia 2025, Erick Thohir: Tantangan dan Kesempatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/51/3141992/erick_thohir_merespons_hasil_drawing_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025-dwFr_large.jpg
Respons Erick Thohir Lihat Hasil Drawing Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/51/3141965/nova_arianto_merespons_hasil_drawing_piala_dunia_u_17_2025-86qF_large.jpg
Respons Nova Arianto Timnas Indonesia U-17 Diundi Masuk Grup H Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631789/bogor-10k-siliwangi-bangkitnya-event-lari-legendaris-sejak-1981-ydd.webp
Bogor 10K Siliwangi, Bangkitnya Event Lari Legendaris Sejak 1981
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/06/pelatih_timnas_irak_jesus_casas_foto_instagram.jpg
Profil Jesus Casas: Mantan Anak Buah Luis Enrique yang Dinilai Cocok Gantikan Patrick Kluivert!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement