7 Negara yang Kena Kutukan Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Nomor 1 Tak Terduga

SEBANYAK tujuh negara yang kena kutukan tuan rumah Piala Dunia U-17 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah fakta yang tak terduga karena merupakan negara kuat dari Eropa.

Indonesia akan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17 berhak untuk tampil sebagai tuan rumah.

Sebelum mengikuti ajang yang bakal digelar pada November-Desember 2023 mendatang, ada baiknya menengok kepada sejarah turnamen ini. Nyatanya, banyak negara tuan rumah yang terkena kutukan.

Berikut 7 Negara yang Kena Kutukan Tuan Rumah Piala Dunia U-17

7. Korea Selatan





Korea Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada 2007 silam. Namun, negeri asal Shin Tae-yong ini hanya mampu finis ketiga di klasemen akhir Grup A usai menang sekali dan kalah dua kali. Mereka pun gagal lolos ke babak berikutnya.

6. Trinidad & Tobago





Piala Dunia U-17 2001 digelar di Trinidad & Tobago. Berada dalam satu grup dengan Brasil, Australia, dan Kroasia, Trinidad & Tobago selalu kalah hingga mengakhiri Grup A di posisi buncit.