Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Bakal Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Effendi Syahputra: Ini Momentum Langka dan Bersejarah

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:02 WIB
Timnas Indonesia U-17 Bakal Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Effendi Syahputra: Ini Momentum Langka dan Bersejarah
Timnas Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023, Effendi Syahputra berharap bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Menurut Effendi, ini adalah kesempatan langka dan bersejarah untuk Indonesia.

FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang akan dihelat pada November-Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Peru mundur sebagai tuan rumah untuk ajang ini karena ketiadaan infrastruktur yang memadai.

Piala Dunia U-17 2023

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan, Indonesia bahwa Indonesia mampu membuktikan diri di Piala Dunia U-17 2023. Apalagi, ini adalah momentum langkah dan bersejarah.

"Momentum langka dan bersejarah ini harus mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PSSI, ini momen untuk unjuk diri ke dunia bahwa Indonesia adalah negara sepakbola, tidak hanya dalam soal suporter tapi memiliki tim yang bersaing," kata Effendi, Jumat (3/6/2023).

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- untuk mampu berbicara banyak di kancah kontinental itu tentunya harus diisi oleh pemain berkualitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631979/hasil-uji-coba-timnas-indonesia-u23-vs-india-u23-garuda-ditahan-imbang-11-xyk.webp
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-23 vs India U-23: Garuda Ditahan Imbang 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Blak-blakan Sebut Misi Khusus di AS Trencin, Bukan Sekadar Menit Bermain!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement