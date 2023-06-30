Timnas Indonesia U-17 Bakal Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Effendi Syahputra: Ini Momentum Langka dan Bersejarah

TIMNAS Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023, Effendi Syahputra berharap bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Menurut Effendi, ini adalah kesempatan langka dan bersejarah untuk Indonesia.

FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang akan dihelat pada November-Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Peru mundur sebagai tuan rumah untuk ajang ini karena ketiadaan infrastruktur yang memadai.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan, Indonesia bahwa Indonesia mampu membuktikan diri di Piala Dunia U-17 2023. Apalagi, ini adalah momentum langkah dan bersejarah.

"Momentum langka dan bersejarah ini harus mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PSSI, ini momen untuk unjuk diri ke dunia bahwa Indonesia adalah negara sepakbola, tidak hanya dalam soal suporter tapi memiliki tim yang bersaing," kata Effendi, Jumat (3/6/2023).

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- untuk mampu berbicara banyak di kancah kontinental itu tentunya harus diisi oleh pemain berkualitas.