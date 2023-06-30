Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Temani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Thailand Justru Minta Maaf

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:49 WIB
Gagal Temani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Thailand Justru Minta Maaf
Timnas Thailand U-17 gagal lolos Piala Dunia U-17 2023/Foto: Instagram
A
A
A

PELATIH Timnas Thailand U-17, Pipob Onmo, gagal membawa timnya lolos ke Piala Dunia U-17 2023. Turnamen ini akan digelar di Indonesia, 10 November-2 Desember mendatang.

Thailand gagal lolos usai dikalahkan oleh Korea Selatan dengan skor 1-4 pada perempat final Piala Asia U-17 2023 di kandang sendiri, Minggu (25/6/2023). Hasil itu membuat Thailand tersingkir dari kompetisi dan gagal temani Indonesia berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

 Piala dunia U-17

"Pertama saya ingin mengucapkan minta maaf kepada suporter Thailand. Para pemain tampil luar biasa, mereka berusaha yang terbaik. Pertandingan seperti ini bagus untuk pemain usia muda. Mereka berusaha yang terbaik dan penuh determinasi," ujar Onmo dikutip dari Siam Sport, Jumat (30/6/2023).

Onmo mengakui bahwa kegagalan Thailand lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023 dan Piala Dunia U-17 2023 merupakan kesalahannya. Untuk itu dia meminta maaf kepada semua pendukung.

 BACA JUGA:

"Para pemain menjalani tugas dengan baik, begitu juga dengan staf tim, mereka juga bagus. Bagian yang buruk adalah saya, untuk itu saya minta maaf. Tim tampil bagus di setiap pertandingan, hasil kekalahan adalah kesalahan saya," ucap Onmo

Halaman:
1 2
      
