Gelar Uji Coba, Timnas Putri U-19 Indonesia Makin Matang Hadapi Piala AFF U-19

TIMNAS Putri U-19 Indonesia terus mematangkan latihan jelang bergulirnya Piala AFF U-19 2023. Untuk persiapan mengarungi ajang yang semakin dekat, skuad asuhan Rudy Eka Priyambada itu melakoni dua laga uji.

Mereka menjalani dua laga uji coba kontra tim putra dari Farmel Hatta dan PUSRI. Kedua pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Atletik, Palembang, Kamis (29/6/2023) malam.

Skuad Garuda Pertiwi sukses meraih hasil positif dengan dua kemenangan dari dua pertandingan itu. Mereka mengalahkan Farmel Hatta dengan skor 1-0 terlebih dahulu dan kemudian menang 2-1 atas PUSRI.

"Hari ini kita ingin melihat secara mental anak-anak melawan pria dari tim PUSRI dan Farmel. Saya pikir anak-anak secara mental dan fisik sudah oke," kata Rudy Eka, dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (30/6/2023).

"Mereka sudah mengerti cara bermain, baik saat bertahan maupun saat menyerang," ucapnya.