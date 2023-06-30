Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Jack Brown, Pemain Keturunan Indonesia-Inggris yang Nyaris Pensiun Dini karena Salah Diagnosis Cedera ACL Putus

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:06 WIB
Kisah Miris Jack Brown, Pemain Keturunan Indonesia-Inggris yang Nyaris Pensiun Dini karena Salah Diagnosis Cedera ACL Putus
Jack Brown sempat divonis mengalami ACL putus (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH miris Jack Brown, pemain keturunan Indonesia-Inggris yang nyaris pensiun dini karena salah diagnosis cedera ACL putus menarik untuk dibahas. Sosok Jack Alan Brown sempat mencuri perhatian pencinta sepakbola di Indonesia.

Pemain muda yang pernah bergabung dengan Timnas Indonesia U-19 ini sempat mendapatan tawaran dari Sir Alex Fergusion untuk bermain di Manchester United. Sayangnya, atas berbagai pertimbangan Jack Brown harus melepas kesempatan tersebut.

Jack Brown

Menginjak usia dewasa, pemain gelandang ini diterpa berbagai macam cobaan. Salah satunya kisah miris Jack Brown, pemain keturunan Indonesia-Inggris nyaris pensiun dini karena salah diagnosis cedera ACL putus.

Mulanya pemain kelahiran Jakarta, 2 November 2001, ini telah menjalani tes magnetic resonance imaging (MRI) agar mengetahui kondisi lututnya yang terkena cedera.

Kala itu, dokter yang menangani Jack Brown mengatakan jika kondisi lututnya (ACL) aman. Tapi Jack Brown tidak lanngsung percaya dengan diagnosis tersebut.

“Saya membaca hasil MRI, hasilnya ACL putus. Terus saya saat membaca itu sempat bingung. Ini beneran putus atau tidak ya,” ujar Jack Brown.

Ia pun menjalani konsultasi lebih lanjut dengan beberapa dokter di rumah sakit di Indonesia. Ada lima dokter yang ia temui dan semuanya mendiagnosis ACL Jack Brown tidak putus.

Namun, Jack Brown saat itu masih diliputi kebingungan hingga akhirnya ia mendatangi seorang fisioterapis di Bekasi. Berbeda dengan dokter yang sudah ia temui, fisioterapis tersebut mengatakan jika ACL Jack Brown putus.

Halaman:
1 2
      
