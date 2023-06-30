Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Ramadhan Sananta, Striker Gacor Andalan Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:01 WIB
Segini Harga Pasaran Ramadhan Sananta, Striker Gacor Andalan Timnas Indonesia
Ramadhan Sananta ketika bantu Timnas Indonesia U-22 meraih emas di SEA Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEGINI harga pasaran Ramadhan Sananta, striker gacor andalan Timnas Indonesia yang baru saja pindah klub.

Striker andalan Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta membuat kejutan setelah membawa PSM Makassar juara Liga 1 musim 2022-2023. Pemain kelahiran Daik, Kepulauan Riau, 27 November 2002 ini memutuskan untuk meninggalkan Juku Eja – julukan PSM – dan berlabuh ke Persis Solo.

Ramadhan Sananta

Sananta memulai menggeluti dunia sepakbola dengan bermain untuk Kepri Belia FC U-17 pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, pemain berpostur 182 cm ini kemudian bergabung dengan Asian School Football U-18.

Tidak lama berselang, Sananta bergabung ke PPLP Kepulauan Riau. Sempat tidak memiliki klub lantaran pandemi Covid-19, Sananta kemudian bergabung bersama klub Liga 3, PS Harjuna Putra pada Agustus 2021.

Memasuki pertengahan musim 2021-2022, Sananta diboyong oleh Persikabo 1973. Bersama tim berjuluk Laskar Padjajaran tersebut, Sananta bermain dalam empat laga. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, penampilannya bersama Persikabo membuat PSM Makassar tertarik untuk merekrutnya.

Bersama Juku Eja, Sananta berevolusi menjadi striker lokal tertajam di Liga 1. Total, Sananta berhasil mencetak 11 gol dan 2 assist untuk tim asal Makassar itu.

Halaman:
1 2
      
