Segini Perbandingan Harga Pasaran Rafael Struick dengan Ramadhan Sananta yang Ternyata Jomplang

PERBANDINGAN harga pemain Timnas Indonesia antara Rafael Struick dengan Ramadhan Sananta ternyata jomplang. Kedua pemain memiliki nilai pasaran yang berbeda.

Rafael Struick merupakan pemain Timnas Indonesia yang baru saja menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain naturalisasi ini memulai debutnya saat FIFA Matchday Juni 2023.

Sedangkan, Ramadhan Sananta merupakan pemain yang tampil memukau di SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-22. Hanya saja, nama Ramadhan Sananta tak ada dalam list pemain Shin Tae-yong kala melakoni dua pertandingan melawan Palestina dan Argentina.

Padahal, dalam ajang SEA Games 2023 penyerang PSM Makassar itu menjadi salah satu top skor dengan lima gol. Kecemerlangannya bersama skuad Garuda U-22 berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia setelah puasa gelar 32 tahun.

Namun demikian, kedua pemain memiliki perbandingan nilai pasar yang jomplang. Mengutip laman Transfermarkt, nilai pasar Ramadhan Sananta saat ini mencapai Rp4,35 miliar.