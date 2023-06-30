Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Perbandingan Harga Pasaran Rafael Struick dengan Ramadhan Sananta yang Ternyata Jomplang

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:37 WIB
Segini Perbandingan Harga Pasaran Rafael Struick dengan Ramadhan Sananta yang Ternyata Jomplang
Ramadhan Sananta/Foto: Reuters
A
A
A

PERBANDINGAN harga pemain Timnas Indonesia antara Rafael Struick dengan Ramadhan Sananta ternyata jomplang. Kedua pemain memiliki nilai pasaran yang berbeda.

Rafael Struick merupakan pemain Timnas Indonesia yang baru saja menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain naturalisasi ini memulai debutnya saat FIFA Matchday Juni 2023.

 Sananta

Sedangkan, Ramadhan Sananta merupakan pemain yang tampil memukau di SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U-22. Hanya saja, nama Ramadhan Sananta tak ada dalam list pemain Shin Tae-yong kala melakoni dua pertandingan melawan Palestina dan Argentina.

 BACA JUGA:

Padahal, dalam ajang SEA Games 2023 penyerang PSM Makassar itu menjadi salah satu top skor dengan lima gol. Kecemerlangannya bersama skuad Garuda U-22 berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia setelah puasa gelar 32 tahun.

Namun demikian, kedua pemain memiliki perbandingan nilai pasar yang jomplang. Mengutip laman Transfermarkt, nilai pasar Ramadhan Sananta saat ini mencapai Rp4,35 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176635/pssi_tidak_risau_sama_sekali_timnas_indonesia_u_22_gagal_menang_melawan_timnas_india_u_22-k3xm_large.jpeg
Waketum PSSI Tak Risau Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India: Masih Bongkar Pasang Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176615/indra_sjafri_belum_puas_dengan_hasil_1_1_antara_timnas_indonesia_u_22_vs_timnas_india_u_22-P5qv_large.jpg
Timnas Indonesia U-22 Tahan India 1-1, Indra Sjafri: Masih Jauh dari yang Saya Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176550/selebrasi_dony_tri_usai_cetak_gol_di_laga_timnas_indonesia_u_22_vs_india_u_22-7p49_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs India U-22 di Laga Uji Coba: Dony Tri Cetak Gol Indah, Laga Berakhir 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176538/timnas_indonesia_u_22_vs_india_u_22-1BIS_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs India U-22: Pasukan Indra Sjafri Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631743/usia-pemain-diaspora-timnas-indonesia-saat-piala-dunia-2030-siapa-masih-prima-vaa.webp
Usia Pemain Diaspora Timnas Indonesia saat Piala Dunia 2030: Siapa Masih Prima?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka.jpg
Hokky Caraka Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement