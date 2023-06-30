Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Blak-blakan Saddil Ramdani ungkap Alasan Bisa Bermain Apik di Sabah FC

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:23 WIB
Blak-blakan Saddil Ramdani ungkap Alasan Bisa Bermain Apik di Sabah FC
Saddil Ramdani bela diri setelah dianggap bermain buruk bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

BLAK-BLAKAN Saddil Ramdani ungkap alasan bisa bermain apik di Sabah FA. Sebagaimana telah banyak diketahui, winger Timnas Indonesia, Saddil Ramdani kembali mendapat kritikan saat membela tim nasional pada pertandingan FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina beberapa waktu lalu.

Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu mendapat banyak kritikan pedas setelah tampil kurang memuaskan. Banyak netizen yang menilai jika penampilannya di atas lapangan saat tidak memberikan dampak yang berarti. Bahkan, Saddil dianggap terlalu banyak menggocek yang berujung kehilangan bola.

Saddil Ramdani

Selepas FIFA Matchday, Saddil yang kembali ke klubnya, Sabah FA di Liga Super Malaysia justru tampil dengan begitu ciamik. Pada pertandingan menghadapi Kelantan FC, Senin (26/6/2023) malam, mantan pemain Persela Lamongan ini berhasil mencetak satu gol dan dua assist.

Lebih dari itu, sepanjang musim ini Saddil Ramdani telah bermain sebanyak 10 pertandingan dengan mencetak 5 gol dan 4 assist untuk Sabah FA.

Melihat performa Saddil bersama Sabah FA yang begitu luar biasa, tidak sedikit netizen Indonesia yang membandingkannya dengan saat Saddil bersama tim nasional yang dianggap melempem.

Akibat dari hal tersebut, Saddil pun merasa geram dan angkat bicara terkait dengan kritikan yang dilayangkan kepadanya itu. Dalam unggahan instagram story-nya, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan alasan kenapa dirinya bisa bermain apik bersama Sabah FA dan kurang apik saat berseragam Timnas Indonesia.

Menurutnya, dirinya kurang mendapatkan menit bermain yang membuat ia kurang bisa menunjukan performa terbaiknya.

"Hello sebenarnya gue gak mau balas komen yang selalu ingin menjatuhkan mental gue. Tapi hari ini gue sedikit ada pembelaan buat diri gue sendiri kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang saya alami dan teman-teman lainnya di timnas," tulis Saddil Ramdani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176666/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-r3yN_large.jpg
Luis Milla Diminta Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert, Bagaimana PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176656/daftar_55_pemain_timnas_indonesia_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_pssi-YQKV_large.jpg
Daftar 55 Pemain yang Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176654/patrick_kluivert-8vWr_large.jpg
Kritik Pedas, Pengamat Belanda Yakin Patrick Kluivert Cs Dipecat Buntut Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641/timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631789/bogor-10k-siliwangi-bangkitnya-event-lari-legendaris-sejak-1981-ydd.webp
Bogor 10K Siliwangi, Bangkitnya Event Lari Legendaris Sejak 1981
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/gelandang_anyar_as_trencin_marselino_ferdinan.jpg
Komentar Marselino Ferdinan usai Diperkenalkan AS Trencin, Bawa-Bawa Witan Sulaeman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement