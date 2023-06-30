Blak-blakan Saddil Ramdani ungkap Alasan Bisa Bermain Apik di Sabah FC

BLAK-BLAKAN Saddil Ramdani ungkap alasan bisa bermain apik di Sabah FA. Sebagaimana telah banyak diketahui, winger Timnas Indonesia, Saddil Ramdani kembali mendapat kritikan saat membela tim nasional pada pertandingan FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina beberapa waktu lalu.

Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu mendapat banyak kritikan pedas setelah tampil kurang memuaskan. Banyak netizen yang menilai jika penampilannya di atas lapangan saat tidak memberikan dampak yang berarti. Bahkan, Saddil dianggap terlalu banyak menggocek yang berujung kehilangan bola.

Selepas FIFA Matchday, Saddil yang kembali ke klubnya, Sabah FA di Liga Super Malaysia justru tampil dengan begitu ciamik. Pada pertandingan menghadapi Kelantan FC, Senin (26/6/2023) malam, mantan pemain Persela Lamongan ini berhasil mencetak satu gol dan dua assist.

Lebih dari itu, sepanjang musim ini Saddil Ramdani telah bermain sebanyak 10 pertandingan dengan mencetak 5 gol dan 4 assist untuk Sabah FA.

Melihat performa Saddil bersama Sabah FA yang begitu luar biasa, tidak sedikit netizen Indonesia yang membandingkannya dengan saat Saddil bersama tim nasional yang dianggap melempem.

Akibat dari hal tersebut, Saddil pun merasa geram dan angkat bicara terkait dengan kritikan yang dilayangkan kepadanya itu. Dalam unggahan instagram story-nya, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan alasan kenapa dirinya bisa bermain apik bersama Sabah FA dan kurang apik saat berseragam Timnas Indonesia.

Menurutnya, dirinya kurang mendapatkan menit bermain yang membuat ia kurang bisa menunjukan performa terbaiknya.

"Hello sebenarnya gue gak mau balas komen yang selalu ingin menjatuhkan mental gue. Tapi hari ini gue sedikit ada pembelaan buat diri gue sendiri kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang saya alami dan teman-teman lainnya di timnas," tulis Saddil Ramdani.