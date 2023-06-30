Profil Abel Ferreira, Pelatih Asal Portugal yang Terang-terangan Kepincut Pratama Arhan

PROFIL Abel Ferreira, pelatih asal Portugal yang terang-terangan kepincut Pratama Arhan menarik untuk dibahas. Penampilan Pratama Arhan dalam laga FIFA Matchday melawan Timnas Argentina berhasil mencuri perhatian banyak orang.

Salah satu yang sangat kepincut dengan performa pemain Tokyo Verdy ini adalah Abel Ferreira. Pelatih asal Portugal tersebut bahkan tak keberatan membayar Pratama Arhan agar bermain di klubnya, meski kini harga pasaran Arhan sudah naik drastis.

Lantas, siapa sebenarnya Abel Ferreira? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (30/6/2023), berikut profil Abel Ferreira pelatih asal Portugal yang terang-terangan kepincut Pratama Arhan.

Abel Fernando Moreira Ferreira merupakan seorang pelatih kelahiran Penafiel, Portugal, pada 22 Desember 1978. Saat ini, Abel Ferreira menjabat sebagai pelatih Palmeiras, salah satu klub yang berlaga di liga tertinggi Brasil.

Sebelum menjadi seorang pelatih, Abel Ferreira dulunya merupakan pesepakbola. Ia merupakan mantan pemain klub Penaflel dan juga beberapa klub besar di Liga Portugal, seperti SC Braga, Sporting CP, dan lain-lain.

Lalu, pada 2011, Abel Ferreira memutuskan untuk gantung sepatu dan meneruskan kariernya sebagai seorang pelatih. Dengan lisensi UEFA Pro yang dimiliki, Abel Ferreira memulai karier kepelatihannya dengan menangani Sporting U-19 pada 2012-2013. Setelah itu, ia bertanggung jawab untuk menangani Sporting B pada 2013-2014.