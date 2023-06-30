Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disamakan dengan Edinson Cavani, Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta Masuk Football Talent Scout asal Polandia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:18 WIB
Disamakan dengan Edinson Cavani, Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta Masuk Football Talent Scout asal Polandia
Ramadhan Sananta dinilai punya permainan sama seperti Edinson Cavani (Foto: REUTERS)
DISAMAKAN dengan Edinson Cavani, penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta masuk Football Talent Scout asal Polandia. Seorang blogger asal Polandia, Jacek Kulig, menyebut Ramadhan Sananta memiliki kualitas serupa seperti Edinson Cavani.

Dalam blognya, Jacek Kulig menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pencinta sepakbola yang fanatik. Dia memiliki sebuah blog bernama footballtalentscout.net yang berisikan talenta-talenta muda sedunia.

Ramadhan Sananta

Indonesia tak luput dari perhatiannya. Dia telah mengumpulkan lebih dari 1.000 pemain dari seluruh dunia yang menurutnya punya potensi dan Ramadhan Sananta masuk dalam kolom Talent of the Day, sebagaimana unggahannya di akun Twitter @FtalentScout.

Jacek Kulig mendefinisikan kualitas Sananta di antaranya adalah kecepatan, finishing, insting, pergerakan, dan keatletisan. Menurutnya, sang penyerang Persis Solo berusia 20 tahun memiliki kesamaan dengan striker legendaris Uruguay, Edinson Cavani.

Kulig menyebutnya sebagai seorang striker paket lengkap. Dia juga memberi tingkat untuk potensi Sananta senilai 6 dari skala 10.

