HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Ranking FIFA Timnas Indonesia yang Menurun: Efek Lawan Palestina dan Argentina!

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:38 WIB
Media Malaysia Soroti Ranking FIFA Timnas Indonesia yang Menurun: Efek Lawan Palestina dan Argentina!
Ranking FIFA Timnas Indonesia disoroti media Malaysia/Foto: Instagram
A
A
A

MEDIA Malaysia menyoroti penurunan Ranking FIFA Timnas Indonesia ke posisi 150 dunia. Penurunan peringkat Indonesia ini berbanding terbalik dengan meningkatnya Ranking FIFA Timnas Malaysia ke posisi 137 dunia.

Dengan update terbaru yang dirilis pada Kamis (29/6/2023) itu, Timnas Indonesia tertinggal 13 peringkat dari Negeri Jiran itu. Penurunan peringkat ini menyusul dua hasil FIFA Matchday yang dilakoni Timnas baru-baru ini.

"Dalam pada itu, pasukan negara jiran, Indonesia yang seri 0-0 dengan Palestin dan tewas 2-0 kepada skuad kebangsaan Argentina baru-baru ini menyaksikan mereka turun satu anak tangga ke kedudukan ke-150 setelah kehilangan 1.32 mata secara kumulatif," tulis Media Malaysia semuanyabola.com, dikutip Jumat (30/6/2023).

 timnas

Sebagaimana diketahui, pada pertandingan melawan Palestina, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya bisa bermain kacamata atau 0-0. Sedangkan, kala menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), skuad Garuda justru takluk 0-2.

Hasil ini membuat Indonesia hanya menambah 1.32 poin, dan tidak membuat peringkat Timnas Indonesia meningkat, justru turun ke-150. Sebelumnya, poin Indonesia secara kumulatif adalah sebesar 1046.14 poin dan berada di posisi ke-149.

 BACA JUGA:

Hasil yang ditorehkan Indonesia, berbeda dengan Malaysia. Negeri tetangga ini justru meraih hasil positif di dua laga FIFA Matchday Juni 2023.

