Ternyata Pelatih Rafael Struick di Liga Belanda Adalah Mantan Juru Taktik PSM Makassar

PELATIH asal Bosnia-Herzegovina Darije Kalezic kini resmi menukangi Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda, Ado Den Haag. Dengan begitu dia juga akan melatih pemain Timnas Indonesia Rafael Struick.

Nama Darije Kalezic sudah tak asing bagi pecinta sepakbola Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun ini pernah menjadi juru taktik PSM Makassar. Ia melatih Juku Eja, julukan PSM Makassar, pada musim 2019.

Tangan dinginnya sukses membawa klub kebanggaan warga Sulawesi Selatan itu menjuarai turnamen Piala Indonesia. Di final, anak asuhan Darije Kalezic sukses menaklukkan Persija Jakarta.

Tak hanya itu, ia pun sukses membawa PSM Makassar melenggang hingga fase semifinal AFC Cup zona ASEAN 2019.

Hanya saja, kecemerlangannya dalam mengahntarkan PSM Makassar di berbagai turnamen tak berbanding lurus dengan prestasi klub di Liga 1. Pada musim 2019 PSM Makassar hanya mampu finis di urutan 12 pada klasemenen tertinggi di Tanah Air.