Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Pelatih Rafael Struick di Liga Belanda Adalah Mantan Juru Taktik PSM Makassar

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:58 WIB
Ternyata Pelatih Rafael Struick di Liga Belanda Adalah Mantan Juru Taktik PSM Makassar
Darije Kalezic/Foto: Persib
A
A
A

PELATIH asal Bosnia-Herzegovina Darije Kalezic kini resmi menukangi Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda, Ado Den Haag. Dengan begitu dia juga akan melatih pemain Timnas Indonesia Rafael Struick.

Nama Darije Kalezic sudah tak asing bagi pecinta sepakbola Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun ini pernah menjadi juru taktik PSM Makassar. Ia melatih Juku Eja, julukan PSM Makassar, pada musim 2019.

Darije

Tangan dinginnya sukses membawa klub kebanggaan warga Sulawesi Selatan itu menjuarai turnamen Piala Indonesia. Di final, anak asuhan Darije Kalezic sukses menaklukkan Persija Jakarta.

Tak hanya itu, ia pun sukses membawa PSM Makassar melenggang hingga fase semifinal AFC Cup zona ASEAN 2019.

Hanya saja, kecemerlangannya dalam mengahntarkan PSM Makassar di berbagai turnamen tak berbanding lurus dengan prestasi klub di Liga 1. Pada musim 2019 PSM Makassar hanya mampu finis di urutan 12 pada klasemenen tertinggi di Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/49/3167052/berikut_tiga_pelatih_top_yang_pernah_bikin_heboh_sepakbola_indonesia-ghFM_large.jpg
3 Pelatih Top yang Pernah Bikin Heboh Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Sebut Rumput bak Makanan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/49/3166506/thom_haye_kemungkinan_baru_gabung_persib_bandung_kelar_membela_timnas_indonesia_pada_september_2025_persib-Xm46_large.jpg
Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda, Thom Haye Latihan Bareng Maung Bandung Kelar Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/49/3158310/persija_jakarta_vs_arema_fc-3Mob_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Laga Uji Coba: Macan Kemayoran Terkam Singo Edan 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/51/3154241/timnas_putri_indonesia-sEPS_large.jpg
Ingin Hidupkan Liga Putri Indonesia, Menpora Dito Ariotedjo Bakal Colek PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632099/timnas-indonesia-u23-imbang-lawan-india-hokky-caraka-beber-kendala-komunikasi-ibx.webp
Timnas Indonesia U-23 Imbang Lawan India, Hokky Caraka Beber Kendala KomunikasiÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/orang_tua_justin_hubner.jpg
3 Alasan Justin Hubner Tidak Masuk Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement