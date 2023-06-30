Beri Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha ke Bangladesh, Timnas Argentina Kena Kritik!

TIMNAS Argentina kembali jadi sorotan. Kali ini, tim juara Piala Dunia 2022 itu menuai kritikan usai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ke satu negara saja.

Negara yang mendapat ucapan spesial itu adalah Bangladesh. Federasi Sepakbola Argentina (FIFA) menuliskan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam unggahan di akun Twitter resminya @argentina.

“Kepada semua teman terkasih kami dari Bangladesh, Asosiasi Sepakbola Argentina mengucapkan selamat Idul Adha!” tulis AFA di akun Twitter resminya.

“Semoga acara meriah ini dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan momen tak terlupakan yang dibagikan dengan orang-orang terkasih,” lanjutnya.

Sontak, unggahan Timnas Argentina pun dibanjiri beragam komentar. Ada yang menyambut positif, ada juga yang melempar kritikan. Kritikan yang muncul memprotes bahwa bukan Bangladesh saja negara yang masyarakatnya mayoritas merayakan Hari Raya Idul Adha.

“Idul Adha untuk semua negara Muslim, bukan hanya untuk Bangladesh. Sudah sepantasnya mengucapkan selamat kepada umat Islam pada Idul Adha. Dan jangan lupa bahwa Anda meraih Piala Dunia di negara Muslim,” tulis akun @skyblue**.