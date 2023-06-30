Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha ke Bangladesh, Timnas Argentina Kena Kritik!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:30 WIB
Beri Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha ke Bangladesh, Timnas Argentina Kena Kritik!
Ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dari AFA. (Foto: AFA)
A
A
A

TIMNAS Argentina kembali jadi sorotan. Kali ini, tim juara Piala Dunia 2022 itu menuai kritikan usai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ke satu negara saja.

Negara yang mendapat ucapan spesial itu adalah Bangladesh. Federasi Sepakbola Argentina (FIFA) menuliskan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam unggahan di akun Twitter resminya @argentina.

Timnas Argentina

“Kepada semua teman terkasih kami dari Bangladesh, Asosiasi Sepakbola Argentina mengucapkan selamat Idul Adha!” tulis AFA di akun Twitter resminya.

“Semoga acara meriah ini dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan momen tak terlupakan yang dibagikan dengan orang-orang terkasih,” lanjutnya.

Sontak, unggahan Timnas Argentina pun dibanjiri beragam komentar. Ada yang menyambut positif, ada juga yang melempar kritikan. Kritikan yang muncul memprotes bahwa bukan Bangladesh saja negara yang masyarakatnya mayoritas merayakan Hari Raya Idul Adha.

“Idul Adha untuk semua negara Muslim, bukan hanya untuk Bangladesh. Sudah sepantasnya mengucapkan selamat kepada umat Islam pada Idul Adha. Dan jangan lupa bahwa Anda meraih Piala Dunia di negara Muslim,” tulis akun @skyblue**.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632081/indra-sjafri-kecewa-timnas-indonesia-gagal-menang-lawan-india-di-uji-coba-sea-games-2025-ytz.webp
Indra Sjafri Kecewa Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan India di Uji Coba SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka.jpg
Hokky Caraka Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement