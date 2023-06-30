Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reuni di Inter Miami, Gerardo Martino: Lionel Messi ke Sini Bukan untuk Liburan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:48 WIB
Reuni di Inter Miami, Gerardo Martino: Lionel Messi ke Sini Bukan untuk Liburan!
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MIAMI Lionel Messi akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Barcelona, Gerardo 'Tata' Martino, di Inter Miami. Menyambut pertemuan itu lagi, Martino pun menegaskan bahwa Messi hadir di Inter Miami bukan untuk liburan atau bersantai-santai. Messi dipastikan siap membawa tim barunya berjaya.

Ya, Messi memutuskan melanjutkan kariernya di Inter Miami usai berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG). Setelah menghadirkan Messi, Inter Miami resmi mengumumkan perekrutan Martino sebagai pelatih anyarnya untuk mengarungi sisa MLS musim ini dan selanjutnya.

Gerardo Martino

Dengan begitu, Martino pun akan reuni dengan Messi yang dulu pernah ditanganinya di Barcelona. Selain itu, ada juga eks pemain Barcelona, Sergio Busquets, yang juga memutuskan hijrah ke klub milik David Beckham tersebut.

Martino pun optimistis menatap kiprahnya bersama Inter Miami. Sebab, Messi, Busquets, dan pemain lain bertekad membawa tim berjaya.

"Saya sudah berbicara dengan Leo (Messi) dan juga Busquets. Kami membicarakan tentang kedatangan ke sini untuk meraih kesuksesan dan berkompetisi dengan baik," ujar Martino, dilansir dari New York Post, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632081/indra-sjafri-kecewa-timnas-indonesia-gagal-menang-lawan-india-di-uji-coba-sea-games-2025-ytz.webp
Indra Sjafri Kecewa Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan India di Uji Coba SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/14/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Pengamat Belanda Prediksi Bukan Cuma Patrick Kluivert yang Dipecat, Ada PHK Besar-besaran!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement