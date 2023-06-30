Reuni di Inter Miami, Gerardo Martino: Lionel Messi ke Sini Bukan untuk Liburan!

MIAMI – Lionel Messi akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Barcelona, Gerardo 'Tata' Martino, di Inter Miami. Menyambut pertemuan itu lagi, Martino pun menegaskan bahwa Messi hadir di Inter Miami bukan untuk liburan atau bersantai-santai. Messi dipastikan siap membawa tim barunya berjaya.

Ya, Messi memutuskan melanjutkan kariernya di Inter Miami usai berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG). Setelah menghadirkan Messi, Inter Miami resmi mengumumkan perekrutan Martino sebagai pelatih anyarnya untuk mengarungi sisa MLS musim ini dan selanjutnya.

Dengan begitu, Martino pun akan reuni dengan Messi yang dulu pernah ditanganinya di Barcelona. Selain itu, ada juga eks pemain Barcelona, Sergio Busquets, yang juga memutuskan hijrah ke klub milik David Beckham tersebut.

Martino pun optimistis menatap kiprahnya bersama Inter Miami. Sebab, Messi, Busquets, dan pemain lain bertekad membawa tim berjaya.

"Saya sudah berbicara dengan Leo (Messi) dan juga Busquets. Kami membicarakan tentang kedatangan ke sini untuk meraih kesuksesan dan berkompetisi dengan baik," ujar Martino, dilansir dari New York Post, Jumat (30/6/2023).