Kylian Mbappe Curi Perhatian Usai Posting Jadwal Pertandingan PSG di Instagram, Kode Bertahan?

PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, curi perhatian lewat postingan barunya di Instagram. Mengunggah jadwal pertandingan PSG di Liga Prancis 2023-2024, Mbappe pun dinilai memberi kode bakal bertahan untuk sementara waktu di tim itu.

Diketahui, masa depan Mbappe terus dispekulasikan. Pesepakbola 24 tahun itu dikabarkan akan hengkang dari PSG karena masalah kontrak yang tak ingin diperpanjang.

Keputusan Mbappe untuk belum memperpanjang kontrak bersama PSG yang akan habis pada 30 Juni 2024 menimbulkan polemik. Pihak klub pun mengambil keputusan tegas kepada sang bintang itu.

PSG sendiri sebenarnya berharap Mbappe bisa memperpanjang kontraknya bersama klub. Jika tidak, mereka akan memilih untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas ini agar sang pemain tak hijrah ke klub lain secara gratis.