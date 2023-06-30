Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Curi Perhatian Usai Posting Jadwal Pertandingan PSG di Instagram, Kode Bertahan?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:57 WIB
Kylian Mbappe Curi Perhatian Usai Posting Jadwal Pertandingan PSG di Instagram, Kode Bertahan?
Kylian Mbappe kala membela PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, curi perhatian lewat postingan barunya di Instagram. Mengunggah jadwal pertandingan PSG di Liga Prancis 2023-2024, Mbappe pun dinilai memberi kode bakal bertahan untuk sementara waktu di tim itu.

Diketahui, masa depan Mbappe terus dispekulasikan. Pesepakbola 24 tahun itu dikabarkan akan hengkang dari PSG karena masalah kontrak yang tak ingin diperpanjang.

Kylian Mbappe

Keputusan Mbappe untuk belum memperpanjang kontrak bersama PSG yang akan habis pada 30 Juni 2024 menimbulkan polemik. Pihak klub pun mengambil keputusan tegas kepada sang bintang itu.

PSG sendiri sebenarnya berharap Mbappe bisa memperpanjang kontraknya bersama klub. Jika tidak, mereka akan memilih untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas ini agar sang pemain tak hijrah ke klub lain secara gratis.

Halaman:
1 2
      
