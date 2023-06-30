Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Marselino Ferdinan, NGolo Kante Resmi Beli Klub Liga Belgia Royal Excelsior Virton?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:50 WIB
Gara-Gara Marselino Ferdinan, NGolo Kante Resmi Beli Klub Liga Belgia Royal Excelsior Virton?
NGolo Kante beli Royal Excelsior Virton gara-gara Marselino Ferdinan? (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
A
A
A

GARA-gara Marselino Ferdinan, pemain anyar Al Ittihad NGolo Kante resmi membeli klub kasta ketiga Liga Belgia Royal Excelsior Virton? Nama Royal Excelsior Virton sempat viral di Indonesia pada medio April 2023.

Saat itu, pemain Timnas Indonesia yang membela klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Deinze, Marselino Ferdinan, mencetak gol perdananya untuk sang klub di laga resmi. Klub pertama yang dibobol Marselino Ferdinan adalah Royal Excelsior Virton.

Marselino Ferdinan saat bobol Royal Excelsior Virton

(Momen Marselino Ferdinan saat bobol Royal Excelsior Virton).

Bersua di babak playoff degradasi Liga 2 Belgia 2022-2023, KMSK Deinze bertindak sebagai tuan rumah. Dalam laga tersebut, Marselino Ferdinan baru masuk di menit 46 menggantikan Jur Schryvers. Ketika Marselino Ferdinan masuk, KMSK Deinze tengah unggul 2-0 atas Royal Excelsior Virton.

Tak lama setelah itu, Royal Excelsior Virton memperkecil kedudukan lewat aksi Souleymane Anne pada menit 55. Tak mau gagal meraih kemenangan, KMSK Deinze meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya pada menit 77, KMSK Deinze mencetak gol ketiga lewat Marselino Ferdinan. Lewat proses serangan balik cepat, sepakan kaki kanan Marselino Ferdinan tak dapat ditahan kiper Royal Excelsior Virton, Anthony Sadin. Alhasil, Royal Excelsior Virton kalah 1-3 dari KMSK Deinze.

Akibat kekalahan itu juga, Royal Excelsior Virton akhirnya terdegradasi ke kasta ketiga Liga Belgia. Mungkin karena nama Royal Excelsior Virton cukup membahana setelah Marselino Ferdinan membobol gawang mereka, NGolo Kante pun bergerak.

