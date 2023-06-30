Barcelona Gigit Jari, Marcelo Brozovic Pilih Temani Cristiano Ronaldo di Al Nassr

RIYADH – Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic, dikabarkan akan menyusul langkah Cristiano Ronaldo untuk bergabung ke Al Nassr. Jika benar, Marcelo Brozovic dipastikan membuat klub raksasa Spanyol, Barcelona, yang juga mendekatinya harus gigit jari.

Kabar ini diungkap oleh pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @ FabrizioRomano, Marcelo Brozovic disebut sudah memiliki kesekapatan secara lisan dengan Al Nassr.

Brozovic bahkan sudah akan langsung menjalani tes medis pekan ini sekaligus juga penyelesaian kontrak. Al Nassr siap mengontraknya hingga 2026.

"Marcelo Brozovic menerima tawaran Al Nassr. Kesepakatan secara lisan telah tercapai dan saat ini menunggu untuk menandatangani kontrak," ungkap Fabrizio Romano di akun Twitter-nya @FabrizioRomano, Jumat (30/6/2023).

"Sang pemain dikontrak hingga Juni 2026," lanjutnya.