Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Formasi 11 Pemain Keturunan Indonesia yang Main di Eropa: Shin Tae-yong Terapkan di Piala Asia 2023?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:39 WIB
Formasi 11 Pemain Keturunan Indonesia yang Main di Eropa: Shin Tae-yong Terapkan di Piala Asia 2023?
Emil Audero kala berlaga. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

FORMASI 11 pemain keturunan Indonesia yang main di Eropa menarik dikulik. Pasalnya, sejumlah pemain keturunan diyakini akan dipercaya Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Ya, sejumlah pemain keturunan Indonesia terus jadi sorotan karena berusaha dinaturalisasi menjadi WNI demi memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain keturunan pun sudah resmi menjadi WNI saat ini, di antaranya ada Elkan Baggott, Jordi Amat, Shayne Pattynama, hingga Sandy Walsh.

Elkan Baggott

Di luar nama itu, beberapa pemain keturunan lainnya juga masih ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Contohnya saja Thom Haye dan Mees Hilgers yang disebut-sebut akan segera menjadi WNI.

“Mees Hilgers dan dan Thom Haye akan segera menjadi pemain Timnas Indonesia. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggan Indonesia!” tulis akun Instagram @indonesiaabroad.

Kehadiran para pemain keturunan tentunya bakal membuat skuad Garuda makin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Sebab, mereka punya kualitas apik yang sudah dibuktikan lewat kariernya di Eropa.

Para pemain keturunan pun berpotensi besar dipanggil Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, pada ajang itu, skuda Garuda akan menghadapi lawan-lawan berat. Tergabung di Grup D, Timnas Indonesia akan melawan Irak, Vietnam, dan Jepang.

Jika para pemain keturunan Indonesia masuk skuad, bagaimana formasi skuad Garuda nantinya? Akun Tiktok @.timnas.indonesia pun mencoba membentuk formasi 11 pemain keturunan Indonesia yang main di Eropa.

Di posisi penjaga gawang, ada nama Emil Audero. Kiper yang diisukan jadi bidikan Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023 ini memang tengah dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631743/usia-pemain-diaspora-timnas-indonesia-saat-piala-dunia-2030-siapa-masih-prima-vaa.webp
Usia Pemain Diaspora Timnas Indonesia saat Piala Dunia 2030: Siapa Masih Prima?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/marco_bezzecchi_marc_marquez.jpg
Kecelakaan Marc Marquez Paling Mengerikan Ternyata Terjadi di Mandalika, Bukan Jerez!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement