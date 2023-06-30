Formasi 11 Pemain Keturunan Indonesia yang Main di Eropa: Shin Tae-yong Terapkan di Piala Asia 2023?

FORMASI 11 pemain keturunan Indonesia yang main di Eropa menarik dikulik. Pasalnya, sejumlah pemain keturunan diyakini akan dipercaya Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Ya, sejumlah pemain keturunan Indonesia terus jadi sorotan karena berusaha dinaturalisasi menjadi WNI demi memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain keturunan pun sudah resmi menjadi WNI saat ini, di antaranya ada Elkan Baggott, Jordi Amat, Shayne Pattynama, hingga Sandy Walsh.

Di luar nama itu, beberapa pemain keturunan lainnya juga masih ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Contohnya saja Thom Haye dan Mees Hilgers yang disebut-sebut akan segera menjadi WNI.

“Mees Hilgers dan dan Thom Haye akan segera menjadi pemain Timnas Indonesia. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggan Indonesia!” tulis akun Instagram @indonesiaabroad.

Kehadiran para pemain keturunan tentunya bakal membuat skuad Garuda makin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Sebab, mereka punya kualitas apik yang sudah dibuktikan lewat kariernya di Eropa.

Para pemain keturunan pun berpotensi besar dipanggil Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, pada ajang itu, skuda Garuda akan menghadapi lawan-lawan berat. Tergabung di Grup D, Timnas Indonesia akan melawan Irak, Vietnam, dan Jepang.

Jika para pemain keturunan Indonesia masuk skuad, bagaimana formasi skuad Garuda nantinya? Akun Tiktok @.timnas.indonesia pun mencoba membentuk formasi 11 pemain keturunan Indonesia yang main di Eropa.

Di posisi penjaga gawang, ada nama Emil Audero. Kiper yang diisukan jadi bidikan Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023 ini memang tengah dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia.