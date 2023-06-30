Total Harga Pasaran Thom Haye dan Mees Hilgers Lebih Mahal dari Seluruh Pemain Timnas Malaysia!

TOTAL harga pasaran Thom Haye dan Mees Hilgers lebih mahal dari seluruh pemain Timnas Malaysia akan diulas Okezone. Hal ini jadi sorotan karena Thom Haye dan Mees Hilgers sendiri ramai dikaitkan akan segera membela Timnas Indonesia.

Ya, dua pemain keturunan Indonesia, Thom Haye dan Mees Hilgers, dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sehingga bisa membela Timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram @indonesiaabroad, Jumat (30/6/2023), proses naturalisasi Thom Haye dan Mees Hilgers terus berlanjut saat ini. Pengumuman resmi pun dikabarkan bakal segera hadir.

“Mees Hilgers dan dan Thom Haye akan segera menjadi pemain Timnas Indonesia. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggan Indonesia!” tulis akun Instagram @indonesiaabroad.

Jika benar datang, Thom Haye dan Mees Hilgers tentunya akan membuat skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- makin tangguh karena bakat gemilangnya. Kualitas permainan dua pemain keturunan Indonesia itu pun sudah membuat harga pasangan mereka melejit.

Diketahui, Thom Haye yang saat ini membela klub asal Belanda, Heerenveen, memiliki harga pasaran sebesar Rp43,45 miliar. Sementara itu, Mees Hilgers yang dikontrak klub Belanda, FC Twente, memliki harga pasaran sebesar Rp78,22 miliar!

Dilansir dari akun Tiktok @.timnas.indonesia, total harga pasaran Thom Haye dan Mees Hilgers ini bahkan lebih mahal dari seluruh pemain Timnas Malaysia. Dalam unggahan itu, tertera harga pasaran seluruh pemain Timnas Malaysia, yakni senilai Rp102,12 miliar. Sementara total harga pasaran Thom Haye dan Mees Hilgers adalah Rp121,67 miliar.