HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United vs PSS Sleman: Stefano Cugurra Pede Berat Serdadu Tridatu Awali Liga 1 2023-2024 dengan Gemilang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |21:36 WIB
Bali United vs PSS Sleman: Stefano Cugurra Pede Berat Serdadu Tridatu Awali Liga 1 2023-2024 dengan Gemilang
Stefano Cugurra klaim Bali United siap menghadapi Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/bali_utd)
A
A
A

JELANG laga Bali United vs PSS Sleman, Stefano Cugurra pede berat Serdadu Tridatu awali Liga 1 2023-2024 dengan gemilang. Ini menjadi pertandingan perdana Liga 1 2023-2024.

Serdadu Tridatu – julukan Bali United – akan menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 Juli 2023. Laga akan dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Bali United

Upacara pembukaan kompetisi juga akan berlangsung sebelum pertandingan dimulai. Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- pun tidak sabar mengawal timnya dalam laga tersebut.

Pelatih asal Brasil ini meyakini Bali United sangat siap menghadapi musim. Teco mengatakan bahwa dirinya akan menurunkan skuad terbaik demi mengalahkan PSS Sleman.

"Kami punya persiapan yang sangat bagus mulai dari lawan PSM di Bali dan Parepare dan juga beberapa uji coba," kata Teco dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
      
