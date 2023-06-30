Jelang Persis Solo vs Persebaya Surabaya, Leonardo Medina Sebut Laskar Sambernyawa Siapkan Permainan Terbaik

JELANG Persis Solo vs Persebaya Surabaya, Leonardo Medina sebut Laskar Sambernyawa siapkan permainan terbaik. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina mengindikasikan bahwa timnya akan bermain ofensif dalam pertandingan pembuka Liga 1 2023-2024.

Laskar Sambernyawa – julukan Persis – mengawali Liga 1 2023-2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dengan menjamu Persebaya Surabaya. Laga ini akan dimainkan pada Sabtu (1/7/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Medina menerangkan bahwa Persis bakal bersiap untuk memberikan permainan terbaiknya. Pelatih asal Uruguay itu mengisyaratkan timnya akan bermain ofensif.

"Kita beberapa kali bertemu dengan Persebaya pada satu tahun terakhir. Menghadapi laga besok, tentunya akan ada banyak perubahan dan saya mempersiapkan tim seperti biasa," kata Medina dilansir dari laman resmi Persis Solo, Jumat (30/6/2023).

"Kita mempersiapkan gaya permainan terbaik untuk mendapatkan identitas permainan Sambernyawa. Bermain ngotot selama 90 menit dan terus menekan menyerang,” sambungnya.