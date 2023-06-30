Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Pamerkan Jersey Anyar untuk Liga 1 2023-2024, Sarat Budaya Lokal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:48 WIB
Bali United Pamerkan Jersey Anyar untuk Liga 1 2023-2024, Sarat Budaya Lokal
Jersey baru Bali United untuk musim 2023-2024/Foto: Bali United
A
A
A

BALI United secara resmi meluncurkan jersey teranyar mereka untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2023-2024. Seragam ini diklaim berisikan motif budaya-budaya lokal setempat.

Peluncuran itu dilakukan pada Kamis (29/6/2023) malam. Enam jersey itu terdiri dari tiga milik penjaga gawang dan tiga lainnya digunakan pemain.

bali united

Untuk warna dasar, klub juara Liga 1 2019 dan 2021-2022 itu masih akan menggunakan warna kebangaannya, yakni merah (kandang), putih (tandang), dan hitam (alternatif). Kombinasi tiga warna itu sesuai dengan julukan Serdadu Tridatu yang selama ini melekat dengan Bali United.

“Kami dari Bali United resmi memperkenalkan jersey terbaru Bali United dengan kembali mengakar pada identitas budaya Bali. Identitas budaya Bali yang dimaksud adalah kombinasi jersey yang kali ini berisikan motif kain rangrang dan kain poleng di jersey Bali United," jelas Direktur Marketing Bali United, Putri Sudali, dalam laman resmi klub, Jumat (30/6/2023).

Kain rangrang merupakan kain tenun yang berasal dari Nusa Penida, Bali yang memiliki motif geometris zigzag, belah ketupat, dan lajur vertikal dengan warna-warni yang terang. Motif itu terinspirasi dari keadaan geografis wilayahnya yaitu daerah pegunungan dan perbukitan.

