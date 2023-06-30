Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ingin Putus Catatan Minor Laga Pembuka, Pelatih Persebaya Kuatkan Mental Para Penggawanya

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:24 WIB
Ingin Putus Catatan Minor Laga Pembuka, Pelatih Persebaya Kuatkan Mental Para Penggawanya
Persebaya ingin putus catatan minor di laga pembuka/Foto: Persebaya
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya akan menghadapi Persis Solo di laga perdana Liga 1 2023-2024. Tak ingin mengulangi hal yang sama, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso ingin memutus catatan minor klubnya saat melakoni laga pembuka kompetisi.

Persebaya Surabaya akan bertamasya ke markas Persis Solo, Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (1/7/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi momentum Bajol Ijo, julukan Persebaya Surabaya, memutus catatan minor pertandingan pertama.

 persebaya

Musabab, Persebaya belum pernah meraih tiga poin di laga pembuka sejak naik ke kompetisi papan atas. Pada musim 2019-2020, Persebaya takluk dari Bali United (1-2). Kemudian, pada laga pembuka musim selanjutnya, Bajol Ijo ditahan imbang Persik Kediri (1-1).

Dua musim selanjutnya (2021-2022 dan 2022-2023), Persebaya tunduk dari Borneo FC (1-3) dan Persikabo 1973 (0-1). Rentetan hasil minor ini membuat Aji termotivasi hadapi Persis pertandingan perdana.

 BACA JUGA:

Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk pertandingan melawan Persis. Akan tetapi, Aji tetap menjaga mental para pemain untuk tidak tegang jelang pertandingan itu.

"Pasti itu (laga pembuka) tidak mudah. Tapi kita sudah persiapkan dengan baik selama pra musim," ucap Aji dilansir dari laman resmi Persebaya Surabaya, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
