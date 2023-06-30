Luis Milla Senang dengan Adaptasi Dua Pemain Asing Persib Jelang Liga 1 2023-2024

LIGA 1 2023-2024 akan bergulir akhir pekan ini. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengaku senang dengan adaptasi dua pemain asingnya asal Spanyol, Tyronne del Pino dan Alberto Rodriguez.

Dua pemain anyarnya tersebut dinilai bisa dengan cepat beradaptasi dengan komposisi tim yang sudah terbentuk. Juru taktik asal Spanyol itu mengapresiasi kerja keras dari kedua pemainnya tersebut.

"Saya sangat senang dengan upaya dan keinginan kuat mereka dalam beradaptasi secepat mungkin," ujar Milla dalam laman resmi Persib, Jumat (30/6/2023).

Padahal, kedua pemain tersebut baru datang ke Indonesia dan bergabung dengan tim dalam waktu dekat ini. Tyronne di Indonesia baru selama kurang lebih sepuluh hari dan Alberto baru satu pekan.

Milla melihat bahwa kedua pemain tersebut memiliki semangat dan motiviasi untuk bisa cepat beradaptasi. Dia berharap mereka bisa segera menyatu dengan seluruh anggota skuad berjuluk Pangeran Biru.