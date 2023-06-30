Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luis Milla Senang dengan Adaptasi Dua Pemain Asing Persib Jelang Liga 1 2023-2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:35 WIB
Luis Milla Senang dengan Adaptasi Dua Pemain Asing Persib Jelang Liga 1 2023-2024
Luis Milla puas dengan adaptasi dua pemain asing Persib/Foto: Instagram
A
A
A

LIGA 1 2023-2024 akan bergulir akhir pekan ini. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengaku senang dengan adaptasi dua pemain asingnya asal Spanyol, Tyronne del Pino dan Alberto Rodriguez.

Dua pemain anyarnya tersebut dinilai bisa dengan cepat beradaptasi dengan komposisi tim yang sudah terbentuk. Juru taktik asal Spanyol itu mengapresiasi kerja keras dari kedua pemainnya tersebut.

 luis milla

"Saya sangat senang dengan upaya dan keinginan kuat mereka dalam beradaptasi secepat mungkin," ujar Milla dalam laman resmi Persib, Jumat (30/6/2023).

Padahal, kedua pemain tersebut baru datang ke Indonesia dan bergabung dengan tim dalam waktu dekat ini. Tyronne di Indonesia baru selama kurang lebih sepuluh hari dan Alberto baru satu pekan.

 BACA JUGA:

Milla melihat bahwa kedua pemain tersebut memiliki semangat dan motiviasi untuk bisa cepat beradaptasi. Dia berharap mereka bisa segera menyatu dengan seluruh anggota skuad berjuluk Pangeran Biru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631831/pssi-gelar-rapat-exco-bahas-nasib-patrick-kluivert-stay-atau-out-xjf.webp
PSSI Gelar Rapat Exco Bahas Nasib Patrick Kluivert: Stay atau Out?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/ac_milan_vs_napoli_berakhir_2_1_untuk_kemenangan.jpg
AC Milan Catat Laba Tertinggi dalam Sejarah Klub, Pendapatan Tembus Rp9,49 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement