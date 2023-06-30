5 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Pengangguran Jelang Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Disebut Lionel Messi-nya Indonesia

SEBANYAK lima mantan pemain Timnas Indonesia yang berstatus pengangguran jelang Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang pernah disebut sebagai Lionel Messi-nya Indonesia.

Liga 1 2023-2024 akan segera digelar dalam waktu dekat. Laga pertama akan dimainkan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 esok antara Bali United vs PSS Sleman.

Namun, ada lima mantan pemain Timnas Indonesia yang nyatanya masih menganggur hingga saat ini. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak pembahasannya di bawah ini.

Berikut 5 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Pengangguran Jelang Liga 1 2023-2024

5. Ruben Sanadi





Ruben Sanadi membela Bhayangkara FC pada musim lalu. Namun, dia dilepas dan hingga kini belum mendapatkan klub baru.

Bek berusia 36 tahun ini tercatat pernah membela Timnas Indonesia dalam 11 kali kesempatan. Namun, berhubung usianya yang semakin tua, maka makin sulit pula bagi mantan pemain Persebaya Surabaya dan PSMS Medan ini untuk mendapatkan klub.

4. Osvaldo Haay





Osvaldo Haay pernah menjadi pemain muda yang digadang-gadang bakal jadi andalan Timnas Indonesia. Namun, jalur kariernya tidak semulus itu.

Dia membela Persija Jakarta pada musim lalu namun hanya mampu main dalam 11 pertandingan dengan mencetak sebuah gol dan sebuah assist di Liga 1 2022-2023. Setelah dilepas oleh Persija, pemain berusia 26 tahun ini masih tidak jelas nasibnya.