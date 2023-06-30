Pemain Anyar Persib Bandung Tyronne Gustavo Siap Debut di Liga 1 2023/2024

PEMAIN anyar Persib Bandung, Tyronne Gustavo del Pino, mengaku siap menjalani debutnya di Liga 1 2023/2024 akhir pekan ini. Skuad asuhan Luis Milla itu akan menjalani laga perdananya dengan menjamu Madura United.

Skuad Maung Bandung, julukan Persib, akan menjamu madura United di hadapan suporter sendiri. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (2/7/2023).

Tyronne mengaku siap untuk melakoni debutnya pada laga tersebut. Kendati demikian, dirinya mengaku belum dalam kondisi yang 100 persen.

"Saya butuh waktu dan bekerja lebih lanjut untuk berada dalam kondisi siap," ungkap pemain asal Spanyol itu dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (30/6/2023).

BACA JUGA:

"Yang terpenting ialah saya merasa jauh lebih baik di pekan ini, lebih memahami rekan satu tim dan taktik yang diberikan pelatih. Pada hari minggu, saya sudah siap," tegasnya.