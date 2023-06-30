Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Anyar Persib Bandung Tyronne Gustavo Siap Debut di Liga 1 2023/2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:35 WIB
Pemain Anyar Persib Bandung Tyronne Gustavo Siap Debut di Liga 1 2023/2024
Tyronne del Pino siap debut dengan Persib Bandung/Foto: Instagram
PEMAIN anyar Persib Bandung, Tyronne Gustavo del Pino, mengaku siap menjalani debutnya di Liga 1 2023/2024 akhir pekan ini. Skuad asuhan Luis Milla itu akan menjalani laga perdananya dengan menjamu Madura United.

Skuad Maung Bandung, julukan Persib, akan menjamu madura United di hadapan suporter sendiri. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (2/7/2023).

Tyronne mengaku siap untuk melakoni debutnya pada laga tersebut. Kendati demikian, dirinya mengaku belum dalam kondisi yang 100 persen.

"Saya butuh waktu dan bekerja lebih lanjut untuk berada dalam kondisi siap," ungkap pemain asal Spanyol itu dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (30/6/2023).

"Yang terpenting ialah saya merasa jauh lebih baik di pekan ini, lebih memahami rekan satu tim dan taktik yang diberikan pelatih. Pada hari minggu, saya sudah siap," tegasnya.

