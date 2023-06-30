Siap Sapu Bersih 5 Laga Awal Liga 1 2023-2024, PSIS Minta Suporter Penuhi Tiap Sudut Stadion

CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi menargetkan timnya dapat meraih hasil sempurna pada lima laga awal Liga 1 2023-2024. Target itu agar Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS, makin percaya diri mengarungi kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

Pada laga awal, PSIS akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin (3/7/2023). Empat laga lainnya tim itu melawan Persita, Persebaya, PSS dan Borneo FC.

Yoyok Sukawi mengatakan timnya sudah sangat siap menyambut Liga 1 musim ini. Sebab, persiapan yang sudah dilakukan PSIS begitu matang dengan serangkaian program yang telah dilalui.

"Liga 1 sudah di depan mata, di Juli sudah ada lima pertandingan. Tiga laga kandang lawan Bhayangkara FC, Persebaya, dan Borneo FC. Sementara tandang ke markas Persita dan PSS," kata Yoyok Sukawi dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (29/6/2023).

Pria berusia 45 tahun itu meminta suporter PSIS untuk memenuhi setiap sudut stadion dalam laga perdana timnya. Hal itu untuk membakar semangat para pemain di lapangan.