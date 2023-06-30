Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lakoni Laga Perdana Melawan Madura United, Persib Bandung Matangkan Latihan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:09 WIB
Lakoni Laga Perdana Melawan Madura United, Persib Bandung Matangkan Latihan
Persib Bandung siap melakoni laga perdana menghadapi Madura United/Foto: Persib
PERSIB Bandung siap melakoni laga perdana kompetisi Liga 1 2023-2024. Pelatih Persib, Luis Milla menyatakan timnya makin matang untuk tampil pada kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

Pada laga pembuka, Skuad Maung Bandung, julukan Persib, akan menjamu Madura United. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/7/2023) 15.00 WIB.

 Luis Milla

Luis Milla mengatakan tim asuhanh kini makin difokuskan menatap laga melawan Madura United. Hal itu agar Marc Klok dan kolega bisa meraih hasil maksimal dalam laga perdana tersebut.

"Kami sudah mulai melakukan persiapan untuk pertandingan di hari Minggu," ucap Luis dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (28/6/2023).

 BACA JUGA:

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan program latihan saat ini terfokus mempertajam lini serangan. Itu agar para pemain bisa memaksimalkan setiap peluang untuk menjadi gol.

Halaman:
1 2
      
