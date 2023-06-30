Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditanya Media Belanda soal Peluang Bela Klub Liga Indonesia, Shayne Pattynama Beri Jawaban Mengejutkan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:33 WIB
Ditanya Media Belanda soal Peluang Bela Klub Liga Indonesia, Shayne Pattynama Beri Jawaban Mengejutkan!
Shayne Pattynama tertarik berkarier di Liga Indonesia. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

DITANYA media Belanda soal peluang bela klub Liga Indonesia, Shayne Pattynama memberi jawaban mengejutkan! Bek berusia 24 tahun itu terang-terangan tertarik membela klub Liga Indonesia.

Hanya saja, Shayne Pattynama tidak ingin gabung klub Liga Indonesia dalam waktu dekat. Ia baru membuka kemungkinan berkarier di Liga Indonesia ketika berusia tua untuk ukuran pesepakbola, yakni di usia 30an tahun.

Shayne Pattynama

“Saya terbuka (berkarier di Indonesia). Namun, mungkin saya baru merealisasikannya ketika saya lebih tua atau di pengujung karier saya,” kata Shayne Pattynama mengutip dari Voetbalzone.nl, Jumat (30/6/2023).

Untuk sekarang, pemain milik Viking FK ini ingin terus mengembangkan karier sepakbolanya di Eropa. Pemegang satu caps bersama Timnas Indonesia ini ingin memiliki karier sepakbola yang atraktif di Benua Biru.

“Akan tetapi, untuk saat ini saya optimistis memiliki karier yang hebat di Eropa. Fokus saya berkarier di Eropa sekarang,” lanjut pemain jebolan akademi Ajax Amsterdam ini.

Shayne Pattynama diketahui memiliki darah Indonesia dan Belanda. Darah Indonesia didapatkan langsung dari sang ayah, sedangkan darah Belanda berasal dari sang ibu.

Halaman:
1 2
      
