Penyebab Tyronne del Pino Geser Marc Klok untuk Kenakan Nomor 10 di Persib Bandung

GELANDANG Persib Bandung asal Spanyol, Tyronne del Pino, bakal mengenakan nomor 10 bersama Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Pesepakbola 32 tahun ini menggeser Marc Klok yang sebelumnya menggunakan nomor 10 di Persib Bandung.

Lantas, kok bisa Tyronne del Pino mendapatkan nomor 10 dari tangan Marc Klok? Bukannya Marc Klok merupakan sosok krusial sehingga layak mengenakan nomor 10 di skuad asuhan Luis Milla tersebut?

Ternyata usut punya usut, Marc Klok yang memilih meninggalkan nomor 10. Untuk Liga 1 2023-2024, Marc Klok memilih menggunakan nomor punggung 23, nomor yang dikenakannya saat memperkuat Timnas Indonesia.

“Ya di klub, Marc (Klok) memilih untuk mengubah nomor punggungnya menjadi 23. Karena itu, saya mengambil nomor tersebut,” kata Tyronne del Pino mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (30/6/2023).

“Di Thailand juga saya mengenakan nomor 10 ini, begitu juga ketika di Yunani, ketika di Spanyol juga saya beberapa kali memakai nomor 10. Karena itu, saya memilih nomor tersebut (10), karena memang tersedia dan tidak ada yang menggunakannya,” tambah mantan gelandang Las Palmas dan Tenerife ini.

Sementara itu, Marc Klok mengatakan memilih nomor 23 karena punya perasaan bagus selama mengenakannya di musim pertama membela Persib Bandung pada Liga 1 2021-2022.