Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Tyronne del Pino Geser Marc Klok untuk Kenakan Nomor 10 di Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:22 WIB
Penyebab Tyronne del Pino Geser Marc Klok untuk Kenakan Nomor 10 di Persib Bandung
Tyronne kenakan nomor 10 di Persib Bandung. (Foto: Instagram/@tyronne11)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung asal Spanyol, Tyronne del Pino, bakal mengenakan nomor 10 bersama Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Pesepakbola 32 tahun ini menggeser Marc Klok yang sebelumnya menggunakan nomor 10 di Persib Bandung.

Lantas, kok bisa Tyronne del Pino mendapatkan nomor 10 dari tangan Marc Klok? Bukannya Marc Klok merupakan sosok krusial sehingga layak mengenakan nomor 10 di skuad asuhan Luis Milla tersebut?

Tyronne del Pino

Ternyata usut punya usut, Marc Klok yang memilih meninggalkan nomor 10. Untuk Liga 1 2023-2024, Marc Klok memilih menggunakan nomor punggung 23, nomor yang dikenakannya saat memperkuat Timnas Indonesia.

“Ya di klub, Marc (Klok) memilih untuk mengubah nomor punggungnya menjadi 23. Karena itu, saya mengambil nomor tersebut,” kata Tyronne del Pino mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (30/6/2023).

“Di Thailand juga saya mengenakan nomor 10 ini, begitu juga ketika di Yunani, ketika di Spanyol juga saya beberapa kali memakai nomor 10. Karena itu, saya memilih nomor tersebut (10), karena memang tersedia dan tidak ada yang menggunakannya,” tambah mantan gelandang Las Palmas dan Tenerife ini.

Sementara itu, Marc Klok mengatakan memilih nomor 23 karena punya perasaan bagus selama mengenakannya di musim pertama membela Persib Bandung pada Liga 1 2021-2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631831/pssi-gelar-rapat-exco-bahas-nasib-patrick-kluivert-stay-atau-out-xjf.webp
PSSI Gelar Rapat Exco Bahas Nasib Patrick Kluivert: Stay atau Out?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement