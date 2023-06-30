Setelah Hakim Ziyech, Marcelo Brozovic Kini Terancam Batal Gabung Al Nassr

SETELAH Hakim Ziyech, Marcelo Brozovic kini terancam batal gabung Al Nassr. Klub Arab Saudi, Al Nassr, kabarnya mengubah kesepakatan dengan Inter Milan, menurut kabar dari jurnalis Gianluca Di Marzio.

Pada Jumat (30/6/2023) dini hari WIB, jurnalis Fabrizio Romano mengatakan bahwa Marcelo Brozovic telah menerima pinangan Al Nassr. Sebelumnya, Inter Milan dikabarkan sudah menerima tawaran mahar senilai 23 juta euro (Rp376 miliar).

Namun demikian, Gianluca Di Marzio kemudian membeberkan bahwa situasi kini menjadi pelik karena perubahan kesepakatan. Sebab, Al Nassr kini ingin membayar senilai 15 juta euro (Rp245,87 miliar) dengan hanya 13 juta euro (Rp213 miliar), yang dibayarkan di muka.

Inter Milan dikabarkan menolak kesepakatan ini. Kini, semua pihak berada dalam kondisi yang diam di tempat, berpotensi batal seperti transfer Hakim Ziyech dari Chelsea ke Al Nassr.

Ya, Al Nassr sebelumnya memutuskan untuk membatalkan Hakim Ziyech dari Chelsea, yang kabarnya bernilai 8 juta poundsterling (Rp152,6 miliar), sebagaimana klaim dari jurnalis Nizaar Kinsella. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Al Nassr menemukan masalah pada lutut dan panggul Ziyech setelah menjalani tes medis.