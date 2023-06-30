Inter Milan Diramalkan Jadi Kandidat Kuat Juara Liga Italia Musim Depan

INTER Milan diramalkan menjadi kandidat kuat juara Liga Italia 2023-2024. Ramalan itu disampaikan oleh Mantan Kiper AC Milan Simone Braglia.

Pada musim lalu, Inter Milan berhasil menembus partai final Liga Champions meskipun takluk dari Manchester City dengan skor 0-1. I Nerazzurri, julukan Inter Milan, pun berada di posisi ketiga klasemen akhir Liga Italia 2022-2023.

Simone Braglia mengatakan, Inter Milan bisa saja merebut gelar juara dari Napoli untuk musim depan. Hal itu melihat performa tim tersebut pada final Liga Champions.

"Dia kandidat serius untuk juara Liga Italia. Final Liga Champions memberi gambaran," ucap Simone Braglia dilansir dari Tuttomercato, Kamis (29/6/2023).

Pria berusia 60 tahun itu mengatakan, Inter Milan kini sedang berbenah di lini pertahanan dengan akan menjual Andre Onana. Tim itu pun bertekad mendatangkan Michele Di Gregorio dari Monza.