3 Calon Kuat Juara Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Siap Pertahankan Gelar!

3 calon kuat juara Liga Spanyol 2023-2024 menarik dikulik. Sebab, persaingan sengit bisa tersaji dalam perebutan gelar juara di ajang bergengsi itu pada musim depan.

Ajang Liga Spanyol 2023-2024 sendiri akan mulai bergulir pada 12 Agustus 2023. Sejumlah tim terus mempertangguh timnya dengan mendatangkan amunisi-amunisi tambahan di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Dengan kondisi tersebut, persaingan perebutan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024 bisa berjalan seru. Lalu, siapa saja tim yang bisa punya peluang besar untuk angkat trofi juara? Berikut 3 calon kuat juara Liga Spanyol 2023-2024.

3. Atletico Madrid





Salah satu calon kuat juara Liga Spanyol 2023-2024 adalah Atletico Madrid. Mereka tampil cukup apik di Liga Spanyol musim lalu sehingga finis di 3 besar.

Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- menempati posisi ketiga di klasemen akhir Liga Spanyol 2022-2023 usai mengemas 77 poin. Pasukan Diego Simeone hanya terpaut satu angka saja dari Real Madrid yang menyandang status runner-up.

Tentunya, penampilan di musim lalu akan jadi bekal positif bagi Atletico dalam menatap persaingan musim depan. Apalagi, mereka punya deretan pemain bintang yang siap menggila, seperti Antoine Griezmann, Memphis Depay, hingga Rodrigo de Paul.

Tak ayal, Atletico Madrid bisa punya kans besar merebut gelar juara seperti yang dilakukan pada musim 2020-2021. Kala itu, mereka tampil menggila hingga mengalahkan Real Madrid dan Barcelona dalam perebutan gelar juara.

2. Real Madrid





Di urutan kedua, ada nama Real Madrid. Mereka finis sebagai runner-up di Liga Spanyol 2022-2023 usai kalah saing dari Barcelona.

Los Blancos -julukan Real Madrid- total mengantongi 78 poin dari 38 yang dilakoni. Mereka mengemas 24 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 8 kekalahan.

Tentunya, Madrid siap menebus kegagalan musim lalu untuk menjadi juara Liga Spanyol. Meski akan tampil tanpa sejumlah pemain andalan, seperti Karim Benzema yang hijrah ke Liga Arab Saudi, Madrid tetap diprediksi tampil tangguh.

Pasalnya, Real Madrid sudah mendatangkan sederet amunisi baru yang siap jadi bintang. Salah satunya adalah Jude Bellingham yang resmi direkrut dari Borussia Dortmund di musim panas 2023 ini.